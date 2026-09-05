Un „agro-oligarh” ucrainean a salvat una din cele mai mari companii miniere din Ucraina, care va fi listată la bursa din Londra

Mină unde e extras minereul de fier, în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Ferrexpo, o importantă companie minieră ucraineană și care deține una dintre cele mai mari mine de extracție a fierului din Europa, va reveni la tranzacționare pe Bursa de Valori din Londra (LSE) săptămâna viitoare, după ce a fost salvată de oligarhul ucrainean Andrii Verevskîi, informează Kyiv Independent.

În total, compania a strâns 100 de milioane de dolari, iar Verevskîi, care deține principala companie agricolă Kernel, a contribuit cu 50 de milioane de dolari. El a cumpărat jumătate din noile acțiuni pe care Ferrexpo le-a pus pe piață, la un preț de 16,5 cenți.

Principalul acționar al companiei, Fevamotinico, deținut de oligarhul Kostiantin Jevago (căutat de autoritățile ucrainene), a investit aproape 30 de milioane de dolari — a doua cea mai mare investiție.

Deși viitorul companiei părea sumbru în fața unei serii de probleme legale și de război, investiția lui Verevskîi va oferi un oarecare răgaz, în special pentru cei 8.000 de muncitori angajați la mina sa din Poltava, una dintre cele mai importante mine de minereu de fier din Europa.

Problemele Ferrexpo s-au agravat după ce a fost suspendată de pe LSE pe 1 mai, deoarece nu a reușit să finalizeze și să publice la timp rezultatele financiare auditate pentru 2025.

Problemele țin de legătura companiei cu Jevago, arestat în Franța la sfârșitul anului 2022 după ce a fugit din Ucraina în 2019. Acesta este suspectat că ar fi derulat, în perioada 2007-2015, o schemă de delapidare a 113 milioane de dolari, prin banca sa, acum falimentară, Finance & Credit Bank. Oligarhul e de asemenea, suspectat și de mituirea șefului Curții Supreme, în 2023.

Acum, cu noile fonduri, Ferrexpo va putea fi din nou tranzacționată la bursa din Londra, de pe 7 septembrie.

Consiliul de administrație al companiei a salutat investiția. Lucio Genovese, președintele neexecutiv al consiliului, a precizat, într-un comunicat, că compania va putea relua exporturile către clienți internaționali, va relua cheltuielile pe care le amânase anterior și va crește producția atunci când condițiile din Ucraina se vor îmbunătăți.