Un autocar plin cu suporteri a fost atacat cu pietre de mai multe persoane pe o autostradă din Italia. Șoferul a murit

Autocarul se întorcea spre Toscana / foto: Getty Images

Scene dramatice s-au petrecut duminică seara pe autostrada Rieti–Terni, în Italia. Unul dintre șoferii unui autocar care transporta suporterii echipei de baschet Pistoia Basket a murit după ce vehiculul a fost atacat cu pietre de mai multe persoane la ieșirea din orașul Rieti.

Incidentul a avut loc la Contigliano, în apropiere de Rieti. Autocarul se întorcea spre Toscana, după meciul din liga a doua italiană (Seria A2) dintre Rieti și Estra Pistoia, meci câștigat de echipa oaspete, potrivit publicației Corriere Fiorentino.

Potrivit autorităților locale, la scurt timp după ce polițiștii au plecat din zonă, autocarul a fost atacat cu pietre și alte obiecte aruncate de persoane neidentificate.

Șoferul, în vârstă de 65 de ani, a fost lovit în plin de un bolovan care a străpuns parbrizul.

Din nefericire, rănite au fost fatale, iar medicii care au ajuns la locul incidentului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

În autocar se aflau fani ai clubului, întorși din deplasarea de la PalaSojourner, unde avusese loc partida cu Sebastiani Basket Rieti.

Mai multe echipaje de poliție și carabinieri au intervenit la locul incidentului.

Ulterior, după constatarea decesului, clubul Pistoia Basket 2000 a reacționat și transmis un mesaj oficial de condoleanțe.

„Pistoia Basket a aflat cu consternare vestea morții unuia dintre cei doi șoferi aflați în serviciu pe autocarul care transporta suporterii alb-roșii, la întoarcerea din deplasarea de la Rieti.

În lumina primelor informații și în așteptarea concluziilor oficiale ale justiției, clubul se declară șocat de circumstanțele care au provocat tragedia. Președintele Joseph David și întregul club sunt alături de familia șoferului și împărtășesc durerea celor apropiați".

De asemenea, și primarul orașului Pistoia, Alessandro Tomasi, a condamnat atacul .

„Atacul cu pietre asupra autocarului suporterilor Pistoia Basket, după meciul cu Rieti, un act criminal care ne lasă fără cuvinte. Suntem alături de familia șoferului care a fost ucis. Gândurile noastre se îndreaptă către ei. Suntem în contact cu suporterii aflați în autocar și cu autoritățile care desfășoară ancheta”.