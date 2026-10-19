Un avion Austrian Airlines care zbura spre Viena a aterizat de urgenţă în Bulgaria, după o ameninţare cu bombă

1 minut de citit Publicat la 08:03 19 Oct 2026 Modificat la 08:03 19 Oct 2026

Un avion Austrian Airlines care zbura spre Viena a aterizat de urgenţă în Bulgaria, după o ameninţare cu bombă. Sursa foto: Getty Images

Un avion al companiei Austrian Airlines, care a decolat din Israel şi zbura spre Austria, duminică seară, a fost nevoit să-și schimbe ruta către Bulgaria în urma unei amenințări cu bombă, notează BBC.

Aeronava, un Airbus A320, efectua duminică seara o cursă de la Tel Aviv la Viena, dar a aterizat de urgență la Sofia, unde pasagerii au fost evacuați, a anunțat Ministerul Transporturilor din Bulgaria.

Bulgarii au ridicat un MiG-29

Forțele Aeriene Bulgare au ridicat de la sol un avion de vânătoare MiG-29 pentru a escorta aeronava. Nu au fost raportate victime, iar o anchetă a fost demarată.

Acest incident survine după ce, luna trecută, un pilot a încercat să deturneze o cursă a companiei Flydubai care se îndrepta spre Tel Aviv, atacându-l pe comandantul aeronavei; echipajul și pasagerii au reușit însă să-l imobilizeze, iar avionul a aterizat în siguranță în Arabia Saudită.

Cauza aterizării în Bulgaria: o ameninţare cu bombă

Presa bulgară și cea israeliană au relatat că a fost primită o amenințare cu bombă.

Compania Austrian Airlines a confirmat existența unei amenințări, fără a oferi însă detalii suplimentare. Un purtător de cuvânt a declarat că la bordul aeronavei se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului.

Autoritățile au efectuat un control de securitate al avionului după aterizarea acestuia la Sofia, la aproximativ 30 de minute de la declanșarea alertei. Aeronava se afla deasupra României în momentul în care și-a schimbat ruta către Sofia.

Datele de monitorizare a zborurilor indică faptul că aeronava Austrian Airlines 82 a decolat duminică seara de pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, aterizând trei ore mai târziu pe Aeroportul „Vasil Levski” din Sofia.

Săptămâna trecută, atât Croația, cât și Germania au ridicat de la sol avioane de vânătoare, după ce un zbor comercial care venea de pe insula grecească Corfu, o destinație de vacanță, cu destinația Nürnberg, în Germania, a transmis din greșeală o alertă de deturnare.