Un avion cargo a fost filmat în timp ce zboară periculos de jos, printre blocuri de apartamente, în Moscova, după o alertă cu drone

Foto: Profimedia images

Un avion de marfă a fost filmat zburând la altitudine foarte joasă deasupra unor blocuri de apartamente din Moscova, relatează BBC. Clipurile publicate pe rețelele sociale au fost verificate de publicația britanică.

Presa din Rusia a relatat despre mai multe alerte de drone în același timp, mai multe aeroporturi anulând zboruri. Aeroportul Șeremetievo, din nordul Moscovei, a fost închis temporar.

Meanwhile in Moscow a giant military cargo plane is flying around between the buildings, probably trying to avoid their own air-defense thinking it's a Ukrainian moped drone - All according to plan. pic.twitter.com/La3D5gVrYH — Kvist (@kvistp) September 22, 2025

Într-o serie de postări pe Telegram, peste noapte și în dimineața zilei de marți, primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a spus că cel puțin 36 de drone au fost distruse de forțele aeriene ale țării.

Trei dintre filmulețele de pe rețelele sociale au fost filmate în suburbiile sud-vestice ale Moscovei. Toate arată același aparat de zbor – un Antonov-124 – care zboară spre est de Aeroportulul Internațional Vnukovo.

Arhitectura specifică a blocurilor de apartamente, spațiile deschise și parcările sunt aceleași cu cele din imaginile din satelit ale zonei, dar și cu imaginile la nivel de stradă de pe Google Maps și de pe echivalentul său din Rusia, Yandex.