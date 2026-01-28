Un avion militar al Qatarului, care aducea forțe de securitate pentru Olimpiadă, a lovit un turn de iluminat pe aeroportul din Milano

sursa foto: The Consulate General of the State of Qatar

Un avion militar de transport al Qatarului, care aducea în Italia personal de securitate pentru a sprijini forțele de ordine în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă, a lovit duminică un turn de iluminat în timpul manevrelor de după aterizare, pe aeroportul Malpensa din Milano, scrie The Guardian.

Aeronava transporta 104 membri ai forțelor de securitate de elită ale statului din Golf, alături de vehicule de mari dimensiuni, jeepuri și snowmobile, în baza unui acord încheiat cu guvernul italian, deși Qatar nu participă cu sportivi la competiție.

Sosirea forțelor de securitate qatareze are loc pe fondul controverselor legate de implicarea unei unități a Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) în dispozitivul de securitate al Jocurilor Olimpice de iarnă, care încep pe 6 februarie. ICE este una dintre agențiile americane asociate cu o campanie dură de represiune împotriva imigrației în Statele Unite.

O sursă din cadrul Ministerului italian de Interne a declarat că forțele de securitate ale Qatarului sunt implicate „în principal într-o capacitate de instruire”.

„Qatarul este un partener fundamental în planul de securitate, iar orice interpretare negativă a acestui acord este nefondată”, a adăugat sursa.

Guvernul italian pare să nu lase nimic la voia întâmplării în privința securității Jocurilor Milano – Cortina. Personalul qatarez și agenții ICE se alătură unui dispozitiv format din aproximativ 6.000 de membri proveniți din diverse structuri ale poliției italiene.

Deși sosirea forțelor qatareze la Milano a fost una vizibilă, orice controversă legată de implicarea acestora a rămas până acum limitată sau a fost eclipsată de polemica privind ICE.

Potrivit publicației Milano Today, avionul C-17 Globemaster II al forțelor aeriene qatareze a atins ușor turnul de iluminat după aterizare, în urma unei „manevre greșite” efectuate în timpul fazei de „pushback”. La coborârea pasagerilor îi aștepta o ceremonie de bun venit, la care au participat ambasadorul Qatarului în Italia și mai mulți oficiali din Milano.

Escortat de vehicule ale poliției italiene, un convoi de SUV-uri și mașini blindate, inscripționate „State of Qatar – Lekhwiya” (Lekhwiya este denumirea forțelor de securitate de elită ale Qatarului), a traversat centrul orașului Milano, a trecut pe lângă repere precum Domul și a făcut o scurtă oprire la San Siro, locul unde va avea loc ceremonia de deschidere a Jocurilor. Grupul de personal qatarez urmează să fie împărțit între Milano și Cortina.

Deși Qatar nu are sportivi înscriși în competiție, un membru al familiei regale qatareze, șeicul Joaan bin Hamad Al Thani, ales în această săptămână președinte al Consiliului Olimpic al Asiei, va participa la eveniment.

Al Thani conduce și Comitetul Olimpic al Qatarului. Statul din Golf își consolidează constant influența în sportul olimpic, urmând să găzduiască Jocurile Asiatice în 2030 și sperând să obțină organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2036.

Un protest împotriva ICE, organizat de mai multe partide de stânga și sindicate, este programat sâmbătă la Milano. Ministerul italian de Interne a precizat că la Jocuri va participa doar unitatea de investigații a agenției americane, nu și componenta sa de imigrație, a cărei campanie din SUA a dus luna aceasta la împușcarea mortală a cetățenilor americani Renee Good și Alex Pretti, la Minneapolis.

Guvernul italian de extremă dreapta este aliniat ideologic cu administrația lui Donald Trump, iar agenții ICE ar urma să acționeze ca „bodyguarzi” pentru vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat Marco Rubio, care sunt așteptați să participe la eveniment.

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat că agenții ICE nu sunt bineveniți în oraș „pentru că nu oferă garanții că sunt aliniați cu metodele noastre democratice de gestionare a securității”. Consilierii locali de stânga au afișat pancarte cu mesajul „No ICE” în timpul unei dezbateri care a avut loc luni.