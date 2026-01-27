Scandal uriaș în Europa, după ce s-a aflat că agenții ICE vin la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: „E miliția care omoară oameni”

2 minute de citit Publicat la 18:21 27 Ian 2026 Modificat la 18:21 27 Ian 2026

Intervenții ale agenților ICE la Minneapolis, 13 februarie 2026. Sursă foto: Getty Images

Agenții Serviciului american de Imigrare și Control Vamal (ICE) vor fi implicați în misiuni de securitate în Europa, în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia, scrie presa internațională, care citează surse de la Ambasada SUA la Roma.

Oficialii care au confirmat participarea ICE au menționat că agenții respectivi vor avea sarcini vizând securitatea diplomatică și nu vor desfășura nicio operațiune de aplicare a legilor privind imigrația.

Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 se vor desfășura sub titulatura Milano Cortina 2026 și vor avea loc în perioada 6 - 22 februarie în Milano și Cortina d'Ampezzo.

Scandalul ICE din SUA ajunge în Europa

Associated Press notează că, la edițiile anterioare ale Jocurilor Olimpice, mai multe agenții federale americane au sprijinit securitatea diplomaților din SUA, inclusiv cu participarea diviziei de investigații a ICE, numită Homeland Security Investigations (HSI).

ICE se află în centrul unui scandal național în Statele Unite, după ce agenții săi au ucis în ultimele săptămâni doi civili în Minneapolis, în circumstanțe controversate.

Scandalul l-a constrâns pe președintele Donald Trump, promotor al unei politici dure anti-imigrație, să discute detensionarea crizei cu guvernatorul democrat din Minnesota, Tim Walz, adversar politic notoriu al republicanilor, și să-l retragă din oraș pe "comandantul" agenților ICE, Greg Bovino.

Confirmarea rolului Serviciului de Imigrare și Control Vamal în securitatea oficialilor americani la Milano Cortina 2026 vine după ce televiziunea de stat din Italia (RAI), a difuzat, duminică, o înregistrare video cu agenți ICE care amenință să spargă geamul vehiculului unei echipe RAI care relata de la evenimentele din Minneapolis.

Primarul din Milano: „ICE este o miliție care omoară oameni, nu sunt bineveniți în oraș”

Invocând imaginile cu agenți ICE mascați care intervin brutal și care au dominat relatările despre tulburările din Minneapolis, primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat că membrii agenției federale americane nu vor fi bineveniți în orașul său.

Milano găzduiește majoritatea competițiilor din sporturile pe gheață în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă.

„Aceasta este o miliție care ucide, o miliție care intră în casele oamenilor cu mandate pe care și le semnează singură. Este clar că nu sunt bineveniți la Milano, fără îndoială”, a declarat Sala, înainte ca desfășurarea ICE la Jocuri să fie confirmată.

Prezența ICE în Italia a fost semnalată în weekend de cotidianul italian il Fatto Quotidiano.

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a declarat sâmbătă că nu a primit confirmarea desfășurării ICE în Italia.

El a adăugat însă că nu vede „care ar fi problema” dacă acești agenți ar fi prezenți la Jocurile Olimpice.

Piantedosi a reiterat, marți, că SUA nu au confirmat componența echipei sale de securitate.

„În acest moment, nu există indicii că agenții ICE vor asigura escorta delegației americane”, a adăugat el.

Vicepreședintele american JD Vance va conduce o delegație care va participa la ceremonia de deschidere din 6 februarie a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia.

Din delegație vor mai face parte A Doua Doamnă a Statelor Unite, Usha Vance, și secretarul de stat american Marco Rubio, după cum a anunțat Casa Albă la începutul acestei luni.