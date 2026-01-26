Tensiuni în creștere în SUA, după incidentul din Minneapolis. Obama face apel la americani „să se ridice împotriva injustiției”

„La un moment dat vom pleca. Ei au făcut o treabă fenomenală”, a spus Trump. Colaj foto: Getty Images

Protestele au continuat duminică în Minneapolis și în alte orașe americane, după ce un asistent medical în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat mortal de către agenții ICE, sâmbătă, în Minneapolis. Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat că America se află într-un „punct de inflexiune” și a făcut apeluri repetate către președintele american Donald Trump să îndepărteze agenții federali de imigrare din oraș. Trump a spus că se vor retrage „la un moment dat”, scrie BBC News. În același timp, fostul președinte Barack Obama afirmă că valorile fundamentele ale SUA sunt „atacate”, notează Agerpres.

Trump a cerut guvernatorului să „predea toți migranții ilegali” încarcerați în închisorile de stat în vederea deportării. Între timp, șeful poliției din Minneapolis, Brian O'Hara, a declarat pentru BBC că agenții federali au împiedicat ofițerii de stat să meargă în locul împușcăturilor, în ciuda obținerii unui mandat de percheziție.

El a adăugat că toate nivelurile de aplicare a legii din Minnesota colaborează cu forțele de ordine federale „de mai mulți ani” și că situația din Minnesota împiedică capacitatea agențiilor de a continua astfel de investigații.

Într-un interviu acordat Wall Street Journal, publicat duminică, Trump a semnalat că ar putea fi dispus să retragă agenții ICE din zona Minneapolis, dar nu a oferit un interval de timp.

„La un moment dat vom pleca. Ei au făcut o treabă fenomenală”, a spus Trump.

În interviu, președintele a adăugat că administrația sa „revede totul” legat de moartea lui Pretti și a spus că „va ieși la iveală cu o hotărâre”.

Legislatorii continuă să fie divizați în privința împușcării lui Pretti, precum și a dreptului său de a purta arme, garantat de al doilea amendament.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat că Pretti a fost împușcat pentru că „manipula” o armă. Autoritățile locale spun că arma era înregistrată legal, el nu o manipula și că ar fi fost împușcat după ce arma i-a fost retrasă.

Administrația Trump l-a descris pe Pretti drept un „terorist intern”.

Familia lui Pretti transmis un răspuns la comentariile lui Trump, spunând că „minciunile dezgustătoare spuse despre fiul nostru de către administrație sunt reprobabile și dezgustătoare”.

Familia sa a declarat că nu a avut nicio interacțiune cu forțele de ordine în afară de câteva amenzi de circulație. Potrivit AP, documentele instanței arată că nu avea cazier judiciar.

„Vă rugăm să aflați adevărul despre fiul nostru. A fost un om bun”, a declarat familia sa în comunicat.

Reacțiile negative împotriva represiunii administrației Trump sunt în creștere, inclusiv din interiorul Partidului Republican.

Guvernatorul Oklahoma, Kevin Stitt, a declarat pentru CNN că oamenii urmăresc la televizor cum sunt împușcați conaționali americani și că „tacticile și responsabilitatea federală” au devenit o preocupare tot mai mare pentru alegători.

Întrebat dacă ICE ar trebui retras din Minnesota, Stitt a spus că președintele trebuie să răspundă la această întrebare, dar „primește sfaturi proaste în acest moment”.

Senatorul Bill Cassidy din Louisiana a declarat că atacul armat din Minneapolis a fost „incredibil de tulburător” și că „credibilitatea ICE și DHS (N.r. - Departamentul pentru Securitate Internă) este în joc”.

Democrații au răspuns amenințând că vor bloca un pachet cheie de finanțare guvernamentală dacă acesta conține fonduri pentru Departamentul de Securitate Internă, din care face parte ICE, ceea ce ridică posibilitatea unei noi închideri a guvernului.

Puțini locuitori din Minnesota cu care a vorbit BBC au declarat că susțin operațiunile ICE, dar mai multe sondaje sugerează că aproximativ jumătate dintre alegătorii din întreaga țară susțin eforturile președintelui Trump de a-i deporteza pe cei care trăiesc ilegal în SUA.

Alte sondaje indică faptul că alegătorii sunt împărțiți în ceea ce privește modul în care Trump ia măsuri împotriva imigranților fără acte. Unul realizat de Politico, la scurt timp după moartea lui Renee Good, luna aceasta, sugera că aproximativ jumătate dintre americani au considerat că această campanie de deportare în masă a fost prea agresivă.

Între timp, duminică seara, Trump a cerut într-o postare pe Truth Social ca Walz și Frey, precum și „fiecare guvernator și primar democrat din Statele Unite să coopere oficial cu administrația Trump pentru a aplica legile națiunii noastre, în loc să reziste și să alimenteze flăcările diviziunii, haosului și violenței”.

El a enumerat o serie de cereri despre care a spus că sunt „înrădăcinate în bunul simț”, cea mai notabilă fiind o petiție adresată Congresului SUA pentru a pune capăt orașelor sanctuare, despre care a susținut că sunt cauza „tuturor acestor probleme”.

Termenul „oraș sanctuar” este folosit în mod obișnuit pentru a descrie locuri din SUA care își limitează asistența la autoritățile federale de imigrare.

Postările lui Trump au urmat remarcilor secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, în care aceasta l-a condamnat pe Walz pentru că își dorește haosul și încurajează „agitatorii de stânga să urmărească și să înregistreze ofițerii federali în mijlocul operațiunilor legale”.

Duminică, sute de protestatari din Minneapolis au înfruntat condițiile de ger pentru a protesta, în timp ce agenți înarmați și mascați au folosit gaze lacrimogene și grenade asomare (N.r. - dispozitive non-letale folosite pentru a crea o distragere sonoră puternică și o lumină intensă) împotriva lor.

Protestele s-au extins și în alte orașe din SUA, oameni fiind văzuți cu pancarte pe care scria „Dreptate pentru Alex” și „aboliți ICE” în ​​New York, Chicago, Los Angeles și San Francisco.

Directorii executivi a peste 60 de companii cu sediul în Minnesota, inclusiv 3M, Best Buy, Target și UnitedHealth Group, au semnat, de asemenea, o scrisoare deschisă prin care solicită „o dezescaladare imediată a tensiunilor” și solicită oficialilor locali și federali „să colaboreze pentru a găsi soluții reale”.

Agenți federali l-au împușcat mortal pe Pretti în Minneapolis sâmbătă, iar ulterior au apărut videoclipuri care arată o încăierare între agenții Patrulei de Frontieră și Pretti chiar înainte de împușcături.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a declarat că agenții au tras în autoapărare după ce Pretti, despre care spun că avea un pistol, s-a opus încercărilor lor de a-l dezarma. Martorii oculari, oficialii locali și familia victimei au contestat această versiune, subliniind că acesta avea un telefon în mână, nu o armă.

O'Hara, șeful poliției din Minneapolis, a declarat pentru BBC că Pretti era un deținător legal de arme, fără cazier judiciar, în afară de încălcări ale regulilor de circulație. În Minnesota este legal să porți o armă în public dacă ai permis.

Asociația Națională a Armelor (NRA), care este de obicei aliniată cu Trump, s-a alăturat altor grupuri de lobby americane pentru arme, solicitând o „anchetă completă” privind uciderea lui Pretti.

„Vocile publice responsabile ar trebui să aștepte o anchetă completă, nu să facă generalizări și să demonizeze cetățenii care respectă legea”, se arată într-o declarație.

Bovino a declarat anterior că, în momentul împușcăturilor, agenții ICE îl căutau pe Jose Huerta Chuma în timpul unei operațiuni „țintite” și că antecedentele penale ale lui Chuma includ agresiune domestică, vătămare corporală intenționată și tulburarea ordinii publice.

Departamentul de Corecție din Minnesota (DOC) a respins ulterior aceste afirmații și a declarat că Huerta nu a fost niciodată în custodia DOC din Minnesota, iar înregistrările publice reflectă doar infracțiuni rutiere de nivel contravențional din urmă cu mai bine de un deceniu.

Ultima împușcătură vine în urma a săptămâni de tensiuni între autoritățile din Minnesota, agenții federali și protestatarii care au ieșit în stradă pentru a-i observa pe agenți în timpul raidurilor lor anti-imigrație.

La începutul acestei luni, un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, o rezidentă în vârstă de 37 de ani din Minneapolis, care participa la o astfel de observație.

Într-o declarație pentru CBS News, partenerul media american al BBC, firma de avocatură Romanucci & Blandin, specializată în dreptul familiei, i-a îndemnat pe toți americanii să „aibă încredere în propriii ochi atunci când interpretează oribila înregistrare video cu împușcarea lui Pretti”.

Declarația lor a continuat: „Este timpul pentru o resetare completă. Agenții ICE pot părăsi Minneapolis. Locuitorii din Minnesota nu pot. Cerem încetarea completă și imediată a invaziei ICE asupra acestui frumos oraș american”.

Represiunea lui Trump în Minneapolis a fost lansată în decembrie, după ce unii imigranți somalezi au fost condamnați într-o fraudă masivă a programelor de asistență socială de stat. Statul găzduiește cea mai mare comunitate de imigranți somalezi din SUA.

Agenții ICE au puterea de a opri, reține și aresta persoanele pe care le suspectează că se află ilegal în SUA.

Barack Obama afirmă că valorile fundamentele ale SUA sunt „atacate”

Fostul președinte american Barack Obama a calificat duminică moartea lui Alex Pretti drept o „tragedie cutremurătoare” și a lansat un apel la trezire către toți americanii în fața „atacurilor” comise împotriva valorilor fundamentale ale SUA, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Fostul președinte american a afirmat că tragedia de la Minneapolis este „un apel la trezire către orice american, indiferent de partid, pentru că multe dintre valorile noastre fundamentale sunt tot mai mult atacate”.

„Ține de fiecare cetățean american să se ridice împotriva injustiției, să protejeze libertățile noastre fundamentale și să facă guvernul nostru să dea socoteală”, scrie democratul într-un comunicat în care critică administrația americană, despre care afirmă că încearcă „să facă situația să escaladeze”.



„Agenții însărcinați cu aplicarea legii federale și de imigrație au o slujbă grea, dar americanii se așteaptă să și-o facă cu respectarea legii și să coopereze cu oficialii de stat și locali pentru a asigura siguranța publică. Nu este ceea ce vedem la Minnesota. De fapt, vedem opusul”, a mai afirmat Obama.