Un avion rusesc a început să se dezintegreze în zbor: 90 de pasageri se aflau la bord. Momentul a fost filmat

1 minut de citit Publicat la 13:38 15 Noi 2025 Modificat la 13:39 15 Noi 2025

Un avion rusesc a început să se dezintegreze în zbor. Foto: Biroul Procurorului Transporturilor din Orientul Îndepărtat

Un avion al companiei aeriene „Rossiya”, la bordul căruia se aflau 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului, a efectuat o aterizare de urgență sâmbătă dimineața, la Habarovsk, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, relatează canalul Telegram „Svodka25 – Știri din Primorie și Vladivostok”, preluat de Moscow Times.

Potrivit relatărilor unui martor, avionului care opera zborul Vladivostok - Blagoveșcensk i s-a desprins o parte din învelișul metalic în timpul zborului. Din imaginile video apărute pe rețelele sociale se poate observa că motorul de pe partea dreaptă a pierdut elemente din carcasă.

Conform site-ului vladivostok1.ru, aeronava era un SSJ100 (Sukhoi Superjet), produs în Rusia.

Autoritățile au confirmat că aeronava a suferit o „defecțiune tehnică”, motiv pentru care, la ora locală 9:00, echipajul a decis aterizarea de urgență la Habarovsk.

„Aterizarea s-a desfășurat în condiții normale. Procuratura pentru transport din Primorie va evalua activitatea serviciilor tehnice ale aeroportului din Vladivostok care s-au ocupat de pregătirea aeronavei pentru zbor”, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit canalului Svodka25, pasagerii au fost nevoiți să aștepte sosirea unei aeronave de rezervă din Vladivostok. Totuși, unii dintre ei au declarat că nu intenționează să se mai urce într-un avion SSJ100 după incident și că își vor continua drumul spre Blagoveșcensk pe cont propriu.

După incident, Comitetul de Investigații a deschis o verificare preliminară pentru posibila încălcare a regulilor de siguranță aeronautică (art. 263 din Codul Penal al Federației Ruse). Potrivit declarațiilor publicate pe canalul Telegram al Departamentului de Investigații pentru transport din Est, anchetatorii vor analiza „toate circumstanțele și cauzele incidentului, iar în urma verificărilor va fi luată o decizie procedurală”.

Autoritățile au precizat că nimeni nu a fost rănit.