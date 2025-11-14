Un bărbat a furat un autobuz și l-a condus pe traseul obișnuit prin oraș. Chiar a dat jos pasagerii fără bilet

1 minut de citit Publicat la 10:01 14 Noi 2025 Modificat la 10:09 14 Noi 2025

Un bărbat a furat un autobuz și l-a condus pe traseul obișnuit prin oraș, în Ontario, Canada. Sursa foto: Hepta

Poliţia din Ontario, Canada, a arestat, marţi seară, un bărbat care a furat un autobuz şi pe care l-a condus pe traseul obişnuit prin oraş, cu 10 pasageri la bord. A efectuat şi stațiile, iar, la un moment dat, a refuzat chiar să ia un călător, pe motiv că acesta avea abonamentul expirat, informează CNN.

„Este comic, dar în același timp este grav. Suntem recunoscători că nimeni nu a fost rănit”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Hamilton, Trevor McKenna.

Călătoria a avut loc marți seară, după ce șoferul de autobuz real a oprit într-un terminal și a coborât pentru o pauză.

Un bărbat s-a urcat apoi în autobuz și a plecat cu mașina, oprindu-se de mai multe ori pentru ca pasagerii să intre și să iasă, potrivit unui comunicat de presă al poliției din Hamilton.

Cum l-au prins

Poliţia a declarat că la început pasagerii nu și-au dat seama că bărbatul de la volan nu era de fapt un șofer de autobuz, dar când a început să vireze greșit, l-au ajutat oferindu-i indicații, relatează CBC.

Poliția din Hamilton spune că a urmărit autobuzul, „conștienți de riscul potențial pentru siguranța publică”. Au colaborat cu Hamilton Street Railway pentru a accesa GPS-ul autobuzului și și-au ținut sirenele oprite.

„Nu am vrut să-l speriem”, a spus McKenna. „Nu am vrut să transformăm asta într-o tragedie.”

După aproximativ 15 minute, poliția a reușit să oprească autobuzul în siguranță și să-l rețină pe suspect fără niciun incident. Nimeni nu a fost rănit.

Suspectul nu are o adresă fixă ​​și a fost acuzat de furt și deținere de peste 5.000 de dolari, obstrucționarea activității poliției și conducere în condiții interzise. El va apărea în instanță pentru a răspunde acuzațiilor.