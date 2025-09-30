Un bărbat închis din cauza jocurilor de noroc a devenit vedetă cu o campanie neobişnuită împotriva pariurilor sportive

Thomas Melchior vine la meciuri în tricoul echipei rivale şi cu o pancartă pe care apare mesajul: "pariu pierdut".*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un german care ajunsese în închisoare din cauza jocurilor de noroc a devenit vedetă pe reţelele sociale cu ajutorul unei campanii neobişnuite împotriva pariurilor sportive derulată chiar la stadioane, în mijlocul suporterilor, a relatat Associated Press, conform Agerpres.

Thomas Melchior vine la meciuri în tricoul echipei rivale, atrăgând atenţia fanilor şi ţinând în mână o pancartă pe care scrie "pariu pierdut".

În felul acesta, Thomas Melchior a folosit atenţia pentru a declanşa o conversaţie despre pericolele reprezentate de pariurile sportive şi încarcă videoclipuri ale interacţiunilor sale sociale pe conturile sale de pe reţelele online.

Strategia poate fi riscantă, fanii echipelor rivale rareori se amestecă la meciurile de fotbal, iar poliţia intervine pentru despărţirea lor. Unele dintre videoclipurile lui Melchior arată cum unii fani aruncă cu bere în el sau îl insultă, cerându-i să îşi dea jos tricoul echipei rivale.

"Da, este periculos, nu aş recomanda acest lucru nimănui", a spus Melchior, duminică, pentru Associated Press, înainte de a-şi arăta tricoul ascuns cu Hertha Berlin la un meci al echipei rivale Union Berlin.

Potrivit mesajului, el a pierdut un pariu, dar Melchior a pierdut mult mai mult. Fost funcţionar la bancă, el a fost condamnat la cinci ani de închisoare în anul 2019 pentru fraudă şi acuzaţii de furt faţă de străini şi persoane cunoscute , pierzând la pariuri peste 800.000 de euro. Şi-a pierdut locul de muncă, prietenii şi familia.

"Când am fost încătuşat a fost primul moment în care m-am simţit din nou liber după ce am început să pariez. Atunci am simţit că am supravieţuit adicţiei de pariuri'', a spus Melchior. ''Am hotărât în acel moment să încerc să repar toate pagubele provocate. Şi am vrut să ies din detenţie în cele mai bune condiţii ca să pot informa şi avertiza oamenii despre adicţia reprezentată de jocuri. De aceea sunt astăzi aici", a adăugat bărbatul originar din Germania.

Thomas Melchior, care şi-a construit rapid o mare comunitate pe reţelele sociale, a primit în mare parte aprecieri de la fani, duminică, iar mesajul său a ajuns deja în multe canale de pe online, iar unii fani l-au oprit pentru a face împreună fotografii, în timp ce alţii şi-au exprimat amuzamentul şi surprinderea. Unii l-au oprit şi i-au ascultat povestea, iar alţii au acoperit tricoul echipei Hertha cu stickere cu echipa Union Berlin.

Săptămâna trecută, Sindicatul jucătorilor de fotbal din Germania a cerut Federaţiei germane de fotbal să nu mai accepte sponsorizări din partea companiilor de pariuri şi să facă mai mult pentru prevenirea adicţiei privind pariurile sportive.

"Este inacceptabil că Federaţia proclamă sprijinirea prevenţiei eficiente a adicţiei drept unul dintre obiectivele statutului său, în timp ce simultan vinde pe sume exorbitante spaţiu publicitar către furnizorii de pariuri sportive", a spus vicepreşedintele sindicatului jucătorilor, Maik Franz, fost jucător în Bundesliga.

Competiţiile organizate de Federaţie, inclusiv Cupa Germaniei, sunt sponsorizate de un furnizor internaţional de pariuri sportive, iar echipele de liga a treia poartă logoul pe tricoul lor, pe mâneci.

Franz a acuzat federaţia de faptul că a "stricat reputaţia fotbalului şi s-a îmbogăţit în dauna celor care au adicţii cu pariurile şi a familiilor lor".

Multe echipe din Bundesliga şi din divizia secundă, printre care Bayern Munchen, Borussia Dortmund şi Bayer Leverkusen, au pe tricourile lor companii din domeniul pariurilor sportive.

Federaţia nu a răspuns încă solicitării de a comenta pe marginea acestui subiect.

Thomas Melchior a mai declarat pentru Associated Press că a devenit dependent de pariuri după un prim pariu pe un meci din Liga Campionilor.

"Am văzut o reclamă la un furnizor de pariuri sportive şi nu am crezut nimic greşit despre ea pentru că era la TV şi nu mi-am putut imagina că este vreo problemă în vreun fel. Astfel, a început călătoria mea, iar 13 ani mai târziu am fost arestat", a mai precizat Melchior în cadrul interviului.

Acum, Mechior îşi doreşte ca demersurile campaniei sale să depăşească graniţele naţionale. Dar cazierul său judiciar îi face dificilă deplasarea, dând peste cap planurile de a merge la derby-ul oraşului Manchester, unde vrea să poarte un tricou cu Manchester United pe stadionul rivalei Manchester City.

"Dependenţa de pariuri nu este o problemă naţională, nu este doar problema Germaniei. Din acest motiv intenţionez să merg în alte state, dar nu pot să mă deplasez pur şi simplu, trebuie să aplic pentru viză la o ambasadă, lucru care durează, dar sunt sigur că dacă voi reuşi ne vom vedea curând în Anglia", a mai adăugat Thomas Melchior.