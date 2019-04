Un vlogger faimos susține că i-au fost furate produse cosmetice în valoare de 2,5 milioane de dolari.

Jeffree Star a postat un video pe Youtube în care a dezvăluit că i-au fost furate produse de machiaj din propria linie de cosmetice chiar din depozitul unde ținea marfa. Conform vlogger-ului, jaful a avut loc în dimineața zilei de 16 martie în Los Angeles. Vedeta este de părere că produsele au fost furate pentru a fi vândute pe piața neagră.

Vloggerul este foarte cunoscut, are peste 14 milioane de fani pe Youtube, iar în 2014 și-a lansat propria linie de cosmetice, care a devenit un brand favorit printre pasionații de make-up.

Atât autoritățiile locale cât și FBI-ul investighează cazul.

I never knew I’d be spending my Monday night with the FBI tracking down black market makeup sellers.