Un cadru medical britanic a fost testat pozitiv pentru Ebola în Congo. Va fi adus în Regatul Unit, unde va primi îngrijiri medicale

1 minut de citit Publicat la 23:41 04 Noi 2026 Modificat la 23:41 04 Noi 2026

Un cadru medical britanic a fost testat pozitiv pentru Ebola în Congo. Va fi adus în Regatul Unit, unde va primi îngrijiri medicale. Sursa foto: Getty Images

Un cadru medical britanic a fost testat pozitiv pentru virusul Ebola în Republica Democratică Congo, epicentrul epidemiei din 2026. Acesta este primul caz din epidemia actuală care implică un cetățean din Regatul Unit, relatează publicaţia The Independent. Pacientul, care se afla în țară pentru a sprijini eforturile de răspuns umanitar, este în stare stabilă și va fi transportat înapoi în UK, unde va primi tratament de specialitate, transmite BBC.

Reuters a consultat un document oficial din care reiese că cetățeanul britanic, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, este evacuat medical din Congo în Regatul Unit pentru a beneficia de tratament de specialitate. După ce va fi coborât din avionul cu care se va întoarce în UK, pacientul va fi transportat cu o ambulanță specializată la o unitate medicală pentru tratarea bolilor infecțioase cu risc ridicat.

Pacientul se află într-o stare stabilă și este așteptat să ajungă în Regatul Unit miercuri sau joi, au mai notat jurnaliştii de la The Independent.

Acesta este primul caz confirmat în care un cetățean britanic a contractat Ebola în timpul celui mai recent focar al acestui virus rar, dar mortal, din Republica Democrată Congo, care a provocat până acum peste 5.000 de decese.

Anterior, un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că există "proceduri bine stabilite pentru gestionarea unor astfel de cazuri" și că riscul pentru populație rămâne scăzut.

Pacientul fusese trimis în Congo de o organizație umanitară pentru a sprijini eforturile de combatere a focarului.

În octombrie, Elveția a evacuat din Nigeria un pacient infectat cu Ebola pentru a-i oferi tratament, iar în iunie, Franța a raportat primul caz confirmat asociat focarului din Congo, la un medic care se întorcea dintr-o misiune umanitară.

Documentul consultat de Reuters citează autoritățile britanice, care au declarat că nu se așteaptă ca acest caz să aibă un impact semnificativ asupra sănătății publice în Marea Britanie și nici să provoace perturbări ale traficului internațional de călători sau ale comerțului.