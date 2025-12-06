Un câine a devenit erou, după ce şi-a salvat proprietarul: L-a trezit după ce a izbucnit un incendiu în apartament

Pagubele provocate de incendiu sunt de aproape 15.000 de euro. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O poveste emoţionantă din Germania, care îl are ca personaj principal pe un câine, a impresionat milioane de oameni. Stăpânul său, care dormea, a fost trezit la timp de patruped şi au reuşit să scape împreună de flăcările care cuprinseseră apartamentul în care locuiesc. Incidentul a avut loc în nordul Germaniei, a anunţat poliţia sâmbătă, transmite agenţia DPA, conform Agerpres.

Datorită animalului său de companie, bărbatul în vârstă de 44 de ani a reuşit să se salveze din apartamentul aflat la etajul superior al unei clădiri din Moormerland, în landul Saxonia Inferioară.

Proprietarul patrupedului a fost transportat la spital în urma unei suspiciuni de intoxicaţie cu fum, a mai scris presa locală.

Potrivit primelor informaţii ale anchetei, incendiul ar fi fost provocat de o defecţiune, pagubele fiind estimate la aproximativ 15.000 de euro.