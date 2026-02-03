Un ciclist polonez a fost găsit mort în camera de hotel, în cel mai friguros loc din lume

Un ciclist polonez, care plecase într-o expediție de iarnă spre cea mai friguroasă regiune locuită de pe Pământ, a fost găsit mort în camera sa de hotel din Iakuţia, în estul extrem al Rusiei. Trupul lui Adam Borejko a fost descoperit pe 31 ianuarie în așezarea Khandyga, la aproximativ 400 de kilometri est de capitala regiunii, Iakuţk. Borejko plănuise să meargă cu bicicleta de la Iakuţk la Oimiakon, unde temperaturile de iarnă pot scădea sub minus 50 de grade Celsius, notează TVP World.

Distanța totală a traseului a fost de aproximativ 914 kilometri. Expediția sa urma să se desfășoare în perioada 25 ianuarie - 18 februarie 2026.

Autorităţile au declarat că Borejko a pornit conform planului pe 25 ianuarie și a traversat mai multe așezări din centrul Iakuţiei, inclusiv Tyungyulyu și Ciurapcea.

Conform datelor de urmărire de pe bicicleta sa, Borejko s-a cazat la un hotel local pe 31 ianuarie, în jurul orei 20:00, ora locală.

„A sosit în stare bună, nu s-a plâns că nu se simte bine sau că a avut degerături și pur și simplu s-a dus la culcare. A doua zi dimineață, nu a mai ieșit din cameră”, a declarat personalul hotelului.

„Femeia care îl supraveghea a presupus că se odihnea și l-a sfătuit să nu-l trezească.” A fost găsit mort doar 21 de ore mai târziu.

Cauza morţii, deocamdată necunoscută

Anchetatorii examinează circumstanțele morții sale. Oficialii nu au publicat nicio constatare preliminară, iar cauza morții rămâne necunoscută.

Bloggerul polonez Marek Suslik a declarat că familia lui Borejko a ajuns în Iacuzia și este în contact cu autoritățile locale și serviciile de urgență.

Borejko a întreprins călătoria prin Iakuţia ca parte finală a unui proiect personal axat pe ciclismul de anduranță extremă. Într-un interviu anterior, citat de serviciul de salvare, el a spus că scopul său era să testeze corpul uman la căldură, altitudine și frig.

Alte expediţii ale ciclistului

În 2023, a traversat Deșertul Sahara și Munții Atlas din Maroc, unde temperaturile depășeau adesea 50 de grade Celsius. În 2024, a traversat India cu bicicleta de la sud la nord, ajungând în Himalaya și traversând trecători montane cu o altitudine mai mare de 5.000 de metri.

Iakuţia este una dintre cele mai friguroase regiuni din lume, cu distanțe vaste, infrastructură limitată și condiții extreme de iarnă care prezintă riscuri serioase pentru călători, chiar și pentru cei cu o experiență semnificativă.