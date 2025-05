Un consilier al fostului președinte pro-rus din Ucraina a fost asasinat cu focuri de armă la Madrid

Andrii Portnov, un fost oficial de rang înalt din administrația președintelui ucrainean Viktor Ianukovici, a fost împușcat mortal, miercuri, în fața Școlii Americane din Madrid, relatează Agerpres și Kyiv Independent, care citează Reuters.

Asasinatul a avut loc în jurul orei locale 9:15.

Portnov a fost împușcat de cinci ori. Unul din gloanțe l-a lovit în cap, rana fiindu-i fatală, a relatat ziarul spaniol El Pais, citând surse polițienești.

Postul de radio Cadena SER a transmis că fostul politician își ducea copiii la școală atunci când a fost împuscat.

Autoritățile spaniole nu au comunicat informații referitoare la suspecți, însă se crede că două sau trei persoane ar fi fost implicate în atac.

Nu sunt momentan date oficiale privind eventuale arestări în acest caz.

#BREAKING The location of Portnov's assassination.

Yanukovych's ex-adviser Portnov shot dead in Spain, media reports. pic.twitter.com/rsbgZVxee5