Un controlor de tren a murit, după ce a fost lovit în cap de un pasager care nu avea bilet

Un controlor de tren a murit în Germania după ce a fost lovit de către un pasager grec care circula fără bilet, anunţă compania naţională Deutsche Bahn (DB), relatează AFP, potrivit news.ro.
Controlorul, în vârstă de 36 de ani, a fost lovit violent în cap de către pasager, pe care voia să-l dea jos din tren, după ce a constatat că nu avea bilet, luni, la Landstuhl, în apropiere de Kaiserslautern (vest).
El a murit miercuri din cauza rănilor, potrivit Deutsche Bahn.
„Este o zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară, a subliniat miercuri conducătoare companiei, Evelyn Palla.
Ea a denunţat o multiplicare a actelor violentelor împotriva personalului.
Sindicatul lucrătorilor feroviari (EVG) a cerut ca personal de securitate să fie prezent în trenuri.
Agresorul, în vârstă de 26 de ani, a fost arestat şi plasat în detenţie provizorie, a anunţat parchetul.
Ministrul german al Transporturilor Patrick Schnieder şi directorul de resurse umane al Deutsche Bahn Martin Seiler au reacţionat şi s-au recules miercuri în Gara Centrală din Berlin, Hauptbahnhof, unde au păstrat un moment de reculegere împreună cu lucrători feroviari, colegi ai controlorului de tren decedat.