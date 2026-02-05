Un controlor de tren a murit, după ce a fost lovit în cap de un pasager care nu avea bilet

Controlorul voia să-l dea jos din tren pe pasager pentru că nu avea bilet / sursă foto: Getty Images

Un controlor de tren a murit în Germania după ce a fost lovit de către un pasager grec care circula fără bilet, anunţă compania naţională Deutsche Bahn (DB), relatează AFP, potrivit news.ro.

Controlorul, în vârstă de 36 de ani, a fost lovit violent în cap de către pasager, pe care voia să-l dea jos din tren, după ce a constatat că nu avea bilet, luni, la Landstuhl, în apropiere de Kaiserslautern (vest).

El a murit miercuri din cauza rănilor, potrivit Deutsche Bahn.

„Este o zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară, a subliniat miercuri conducătoare companiei, Evelyn Palla.

Ea a denunţat o multiplicare a actelor violentelor împotriva personalului.

Sindicatul lucrătorilor feroviari (EVG) a cerut ca personal de securitate să fie prezent în trenuri.

Agresorul, în vârstă de 26 de ani, a fost arestat şi plasat în detenţie provizorie, a anunţat parchetul.

Ministrul german al Transporturilor Patrick Schnieder şi directorul de resurse umane al Deutsche Bahn Martin Seiler au reacţionat şi s-au recules miercuri în Gara Centrală din Berlin, Hauptbahnhof, unde au păstrat un moment de reculegere împreună cu lucrători feroviari, colegi ai controlorului de tren decedat.