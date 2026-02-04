O femeie a primit amendă după ce a stat două minute la clasa I, într-un tren din Austria: „Nu am făcut nimic greșit”

1 minut de citit Publicat la 13:16 04 Feb 2026 Modificat la 13:16 04 Feb 2026

Femeia călătorea cu trenul de la Viena-Meidling la Tullnerfeld / sursă foto: Getty Images

O femeie în vârstă de 58 de ani a primit amendă după ce a stat două minute pe un loc dintr-un vagon de clasa întâi, în timp ce călătorea pe ruta Viena-Meidling - Tullnerfeld, în Austria. Ea susține că suferise un atac de panică din cauza aglomerației și voia doar să se liniștească în acel vagon, care era mai liber.

Renate G. are o dizabilitate de 50% și suferă de atacuri de panică în spații aglomerate.

Recent, ea călătorea cu trenul de la Viena-Meidling la Tullnerfeld. În timpul urcării în tren, a început să simtă palpitații și greață, potrivit publicației Heute.

„Totul vine brusc”, a explicat Renate. În timpul urcării în tren, a început să simtă palpitații și greață. „Nu am găsit locuri libere, era supraaglomerat, iar starea mea s-a agravat”.

Din acest motiv, Renate a mers într-un alt vagon, care era mai liber, pentru a se liniști.

Însă, la scurt timp, a venit controlorul care i-a spus că trebuie să meargă la clasa a 2-a, asta pentru că femeia avea abonament Klimaticket, disponibil pentru persoanele cu deficiențe de mobilitate pentru toate serviciile de transport public la clasa a 2-a.

„Am stat acolo cel mult două minute. M-a trimis în clasa a doua. I-am explicat că am avut un atac de panică și că trebuia să mă liniștesc”, a continuat Renate.

Femeia a primit o amendă de 130 de euro prin poștă

Femeia s-a conformat și a mers la clasa a 2-a. Însă, după câteva săptămâni, Renate a primit o amendă de 130 de euro prin poștă.

Ulterior, a venit și o somație de la o firmă de recuperare a datoriilor, care cerea încă 70 de euro.

„Nu am făcut nimic greșit și am solicitat anularea amenzii”, a reclamat ea la serviciul de clienți al Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

Reprezentanții companiei feroviare au transmis că amenda a fost aplicată corect.

Potrivit acestora, „controlorul a aplicat o sancțiune pentru comportament neregulamentar și lipsă de cooperare”, a explicat purtătorul de cuvânt Christopher Seif.

El a precizat că în documentele întocmite nu a fost menționată nicio urgență medicală, subliniind că, în caz contrar, ar fi fost alertate serviciile de urgență.