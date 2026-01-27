Facilitate nouă, pentru cei care merg cu trenul: Pasagerii cu abonamente la CFR Călători pot rezerva locul din aplicaţia pentru bilete

Călătorii cu abonamente pe trenurile CFR pot să-şi rezerve locul direct din aplicaţia mobilă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Călătorii care au abonamente pe trenurile CFR Călători pot să îşi rezerve locul direct din aplicaţia descărcată pe telefon, după ce compania a introdus o nouă funcţionalitate în aplicaţia „CFR Călători bilete online”.

„CFR Călători anunţă introducerea unei noi funcţionalităţi în aplicaţia disponibilă pentru telefon 'CFR Călători bilete online', menită să îmbunătăţească experienţa de călătorie a pasagerilor. Noua actualizare permite călătorilor care deţin abonamente (adulţi, elevi şi studenţi), atunci când doresc să meargă cu trenuri care au regim de rezervare, să îşi poată rezerva locul în tren direct din aplicaţia descărcată pe telefon”, potrivit unui comunicat al companiei, remis marţi Agerpres.

Funcţionalitatea este activă şi poate fi utilizată deja, atât pentru abonamentele digitale afişate pe telefon sub formă de cod QR, cât şi pentru abonamentele încărcate pe cardul de transport.

„CFR Călători continuă astfel demersurile de digitalizare şi modernizare a serviciilor, având ca obiectiv creşterea calităţii şi accesibilităţii transportului feroviar pentru toţi călătorii”, se arată în comunicat.