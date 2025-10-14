Un convoi umanitar al ONU a fost atacat de Rusia în sudul Ucrainei. Camioanele cu ajutoare au fost lovite de drone

1 minut de citit Publicat la 15:12 14 Oct 2025 Modificat la 15:12 14 Oct 2025

Convoi ONU, lovit de dronele rușilor. Foto: OCHA/X

Un convoi al ONU care transporta ajutor umanitar a fost atacat de forțele ruse în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, a anunțat guvernatorul local Oleksandr Proskudin. Potrivit acestuia, vehiculele au fost lovite cu drone și artilerie, iar unul dintre camioane a fost distrus complet de flăcări, informează Agerpres.

„Este un miracol că nimeni nu a fost rănit”, a declarat Proskudin, care a acuzat Rusia de „terorism”. Convoiul, format din patru camioane albe inscripționate cu sigla Națiunilor Unite, transporta „mai multe tone de ajutoare pentru civilii ucraineni”.

O imagine publicată de guvernator pe Telegram arată un camion al Programului Alimentar Mondial (WFP) în flăcări, în apropierea localității Biloziorka, aflată la câțiva kilometri de fluviul Nipru, linia frontului în această zonă.

A humanitarian convoy carrying hygiene items, medications, and other aid to war-torn Bilozerka in the #Kherson Region was attacked this morning.



? Watch Andrea de Domenico, Head of @OCHA_Ukraine, who accompanied the convoy, speak from the site? pic.twitter.com/9Po7XGqPm1 — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) October 14, 2025

Trupele ruse controlează malul estic al regiunii Herson, iar luptele dintre cele două tabere continuă aproape zilnic de o parte și de alta a fluviului.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a condamnat atacul, denunțând pe platforma X „o nouă încălcare brutală a dreptului internațional” și „disprețul total al Moscovei față de viețile civililor și obligațiile sale internaționale”