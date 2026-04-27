Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit insula Hokkaido. Acum o săptămână, Japonia emisese o alertă de „seism puternic”

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit insula Hokkaido. German research centre for geosciences

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 a lovit insula Hokkaido, în nordul Japoniei, luni dimineaţă devreme, au transmis agenţii americane şi japoneze.



Seismul s-a produs puţin înainte de ora 05:30 (duminică, 21:30 GMT) în sudul insulei Hokkaido, la o adâncime de aproximativ 80 de kilometri, conform Agenţiei meteorologice japoneze (JMA) şi Serviciului geologic al Statelor Unite (USGS). Nu a fost emisă nicio alertă de tsunami.



Acest cutremur are loc la mai puţin de o săptămână după ce JMA a avertizat asupra unui risc crescut de cutremure de mare intensitate (cu magnitudinea de 8,0 sau mai mare), în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,7 care s-a produs în largul coastelor prefecturii Iwate, în nordul Japoniei, lunea trecută.

Şase persoane au fost rănite în urma acestui cutremur, care a zguduit clădiri înalte din Tokyo, la câteva sute de kilometri de epicentru. De asemenea, valuri de tsunami de 80 de centimetri au lovit un port din Iwate, în timp ce valuri mici au ajuns şi în alte zone din nordul Japoniei. Ulterior, JMA a declarat că „probabilitatea ca un nou cutremur major să se producă este relativ mai mare decât în mod normal”.

Japonia, situată la intersecţia a patru mari plăci tectonice de-a lungul marginii vestice a „centurii de foc” a Pacificului, este una dintre ţările cu cel mai ridicat risc seismic din lume. Arhipelagul, care găzduieşte aproximativ 125 de milioane de locuitori, înregistrează în medie circa 1.500 de cutremure pe an, adică 18% din totalul cutremurelor înregistrate la nivel mondial.