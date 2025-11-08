„Un drum periculos”. Marea Britanie pregătește un sistem de imigrație inspirat din modelul dur al Danemarcei

Propunerile ministrului de Interne, Shabana Mahmood, inspirate din legislația daneză privind imigrația, au stârnit critici dure din partea unor parlamentari laburiști, în timp ce alții cer ca guvernul să meargă chiar mai departe.

Potrivit publicației The Guardian, Mahmood urmează să anunțe în curând modificări ale regulilor de imigrație din Regatul Unit, modelate după sistemul danez, care este considerat printre cele mai stricte din Europa.

Luna trecută, ministrul de Interne a trimis oficiali britanici în Danemarca pentru a studia politicile acesteia privind controlul frontierelor și azilul. Printre măsurile luate în considerare se numără restricțiile mai dure privind reîntregirea familiei și acordarea doar temporară a dreptului de ședere pentru unii refugiați.

Astfel, Mahmood va face anunțul oficial până la finalul lunii, au precizat jurnaliștii englezi.

Critici din interiorul Partidului Laburist

Inițiativa a provocat reacții puternice în rândul laburiștilor, mai ales din partea aripii de stânga a partidului, care consideră că măsurile ar reprezenta „un drum periculos”. Alți parlamentari, însă, susțin că guvernul ar trebui să adopte politici și mai stricte.

În Danemarca, refugiații persecutați personal de regimuri străine primesc de regulă protecție, dar cei care fug din zone de conflict pot rămâne în țară doar temporar. Tot guvernul danez decide ce state sunt considerate „sigure” pentru întoarcerea refugiaților.

În 2022, autoritățile de la Copenhaga au informat aproximativ 1.200 de refugiați sirieni din Damasc că permisele lor de ședere nu vor fi reînnoite, după ce guvernul danez a considerat – contrar poziției ONU și a Uniunii Europene – că regiunea este sigură pentru întoarcerea acestora.

Condiții stricte pentru reîntregirea familiei

Oficialii britanici s-au arătat interesați și de regulile daneze mai stricte privind reîntregirea familiilor. Dacă un refugiat stabilit în Danemarca dorește ca partenerul său să se alăture, trebuie îndeplinite o serie de condiții: ambii trebuie să aibă cel puțin 24 de ani, partenerul aflat în Danemarca să nu fi beneficiat de ajutoare sociale în ultimii trei ani și să depună o garanție financiară. În plus, ambii parteneri trebuie să promoveze un test de limbă daneză.

Danemarca interzice, de asemenea, reîntregirea familiilor pentru persoanele care locuiesc în cartiere desemnate drept „societăți paralele” – zone în care peste 50% dintre locuitori provin, potrivit autorităților, din „medii non-occidentale”.

În 2021, Copenhaga a adoptat o lege care permite procesarea cererilor de azil în afara Europei, măsură care a provocat indignarea organizațiilor pentru drepturile omului, a ONU și a Comisiei Europene.

„Un drum periculos”

Deputatul laburist Clive Lewis a criticat intenția guvernului britanic de a adopta modelul danez, considerând-o o încercare de a concura cu partidul de dreapta Reform UK.

„Social-democrații danezi au urmat o linie extremă în privința imigrației”, a spus Lewis. „Au preluat multe dintre temele de discurs ale extremei drepte”.

El a adăugat că Partidul Laburist trebuie, într-adevăr, să recâștige o parte dintre alegătorii înclinați spre Reform UK, „dar nu cu prețul pierderii voturilor progresiste”.

Nadia Whittome, deputată laburistă pentru Nottingham East și membră a grupului Socialist Campaign, a afirmat că adoptarea unui astfel de model ar fi „un drum periculos”, iar unele politici daneze – în special cele legate de „societățile paralele” – sunt „indiscutabil rasiste”.