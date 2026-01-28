Un expert din Marea Britanie face apel la vigilenţă după ce virusul mortal Nipah a fost detectat în India

Rata mortalității în cazurile celor depistaţi pozitiv la Nipah este de 80% şi nu există vaccin sau tratament pentru acest virus. Sursa foto: Getty Images

O infecţie mortală care a fost detectată în India "este puţin probabil să genereze un risc semnificativ de răspândire la nivel global", însă celelalte ţări ar trebui să rămână vigilente, a declarat un expert din Regatul Unit, informează miercuri DPA, conform Agerpres. Pe de altă parte, pe mai multe aeroporturi din Asia au fost înăsprite măsurile de screening, după confirmarea a cinci cazuri de infecție cu virusul Nipah în statul indian Bengalul de Vest. Această decizie a fost pusă în aplicare şi în perioada pandemiei provocată de virusul SARS-CoV-2.

Profesorul Paul Hunter, expert în boli infecţioase la Universitatea East Anglia, a declarat că detectarea virusului Nipah la graniţele statelor poate fi dificilă, ţinând cont de perioada de timp în care oamenii încep să dezvolte simptome după s-au infectat cu acest virus.

Autorităţile din India au transmis că deţin în prezent controlul asupra epidemiei de virus Nipah, după ce două cazuri au fost confirmate în estul statului Bengalul de Vest.

Mai multe ţări din Asia şi-au înăsprit controalele medicale şi supravegherea din aeroporturi pentru toate persoanele care vin din India.

Toate persoanele de contact ale celor doi pacienţi infectaţi în India au fost plasate în carantină şi testate, potrivit informaţiilor transmis de Guvernul indian.

Profesorul Paul Hunter a declarat: "Deşi Nipah este o infecţie foarte gravă, este puţin probabil ca ea să genereze un risc semnificativ de răspândire la nivel global, întrucât riscul de transmitere de la o persoană la alta este scăzut".

"R0 (numărul persoanelor cărora o persoană infectată le transmite virusul) este mai mic de 1.0. Cu toate acestea, nu putem să ne complacem, deoarece aşa cum am putut vedea recent, anumite virusuri pot suferi mutaţii pentru a-şi creşte infecţiozitatea. De asemenea, perioada lungă de incubaţie face ca detectarea la graniţe să fie foarte dificilă", a adăugat expertul britanic.

Virusul Nipah are o rată de mortalitate de 80% şi a fost detectat în trecut în mai multe regiuni din Asia.

Potrivit Agenţiei pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA), deşi riscul pentru majoritatea oamenilor rămâne foarte scăzut, este important ca persoanele care călătoresc în zonele afectate să înţeleagă natura virusului.

Agenţia a declarat că nu au fost înregistrate cazuri în Regatul Unit.

Experţii în sănătate ştiu deja că virusul Nipah se poate transmite de la animale la oameni şi se poate transmite prin alimente contaminate sau, în mod direct, de la om la om.

A fost identificat în premieră în 1999 în timpul unei epidemii izbucnite în rândul crescătorilor de porci din Malaezia şi Singapore.

Liliecii fructivori tind să contribuie la răspândirea virusului, deşi UKHSA a afirmat că există dovezi că acesta poate infecta şi alte animale, inclusiv porci, câini, pisici, capre, cai şi oi.

Persoanele infectate tind să prezinte simptome într-un interval cuprins între patru şi 21 de zile după infectare, care încep de obicei cu apariţia bruscă a unei afecţiuni asemănătoare gripei sau a febrei.

De asemenea, oamenii infectaţi pot dezvolta pneumonie şi alte probleme respiratorii.

Cea mai gravă complicaţie este encefalita (inflamarea creierului) sau meningita, care se declanşează de obicei la trei până la 21 de zile după infectare, a declarat UKHSA.

Se estimează că între 40% şi 75% dintre persoanele infectate cu virusul Nipah vor muri din această cauză, în timp ce supravieţuitorii pot rămâne cu dizabilităţi complexe, cum ar fi convulsii persistente şi schimbări de personalitate.

Ţările în care au fost raportate anterior focare epidemiologice sunt India, Bangladesh, Malaezia, Filipine şi Singapore.

UKHSA a declarat că multe infecţii la oameni sunt cauzate de consumul de fructe sau produse din fructe (cum ar fi sucul de curmal crud sau parţial fermentat).

Acestea pot fi contaminate cu fecale, urină sau salivă de la lilieci fructivori infectaţi.

Transmiterea de la om la om este posibilă şi prin contactul apropiat cu o persoană infectată sau cu fluidele sale corporale. Acest lucru a fost documentat în Bangladesh şi India.

În prezent, nu există un tratament specific dovedit pentru a vindeca infecţia cu virusul Nipah şi nu este autorizat niciun vaccin preventiv, deşi se lucrează în acest sens.

Ce este virusul Nipah și care sunt simptomele sale

Nipah este o maladie zoonotică, care se transmite, în principal, la oameni de la porci și lilieci infectați, dar poate fi transmisă și prin contact apropiat între persoane.

Organizația Mondială a Sănătății a inclus Nipah în topul celor zece boli prioritare, alături de agenți patogeni precum SARS-CoV-2 și Zika, din cauza potențialului său de a declanșa o epidemie.

Perioada de incubație pentru virusul mortal Nipah variază între 4 și 14 zile. Persoanele care se infectează cu virusul pot prezenta o gamă largă de simptome sau, în unele cazuri, pot fi asimptomatice.

Simptomele inițiale pot include febră, dureri de cap, dureri musculare, vărsături și dureri în gât. La unele persoane, acestea pot fi urmate de somnolență, alterarea stării de conștiență și pneumonie.

În cazurile grave, poate apărea encefalita, o afecțiune uneori fatală, care provoacă inflamația creierului. Până în prezent, nu au fost aprobate medicamente sau vaccinuri pentru tratarea acestei boli.

Focarele anterioare de Nipah au fost asociate cu rate ridicate de mortalitate, cuprinse între 40% și 75%, în funcție de tulpină și de contextul epidemiologic.

Virusul mortal Nipah a fost documentat în Bangladesh, India, Malaezia, Filipine și Singapore. Autorităţile din Bangladesh au raportat cele mai multe cazuri, 341 de infectări și 241 de decese, potrivit Societății Internaționale pentru Boli Infecțioase.