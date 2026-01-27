Alertă în Asia din cauza virusului mortal Nipah. Controale ca în pandemie pe aeroporturi după răspândirea infecţiei în India

Controale ca în pandemie pe mai multe aeroporturi din ţările aflate în Asia, după răspândirea unui virus mortal în India. Sursa foto: Getty Images

Focarul virusului mortal Nipah din India a declanşat impunerea controalelor stricte, la fel ca în pandemia de COVID-19, pe aeroporturile din mai multe ţări din Asia pentru a preveni răspândirea bolii pentru care nu există tratament, a relatat BBC. Pe lângă măsurile locale de carantină și supraveghere, autorităţile au decis ca liliecii dintr-o grădină zoologică din statul indian Bengalul de Vest să fie testați pentru infecţia cu Nipah, potrivit publicaţiei The Independent.

Controale ca în pandemie, pe aeroporturile din Asia după răspândirea virusului Nipah în India

Alături de India, Thailanda, Nepal și Taiwan se numără printre țările care au decis să fie înăsprite măsurile de screening pe aeroporturi, după confirmarea a cinci cazuri de infecție cu virusul Nipah în statul indian Bengalul de Vest. Această decizie a fost pusă în aplicare şi în perioada pandemiei provocată de virusul SARS-CoV-2.

Conform BBC, cinci angajaţi din domeniul sănătății au contractat virusul Nipah la începutul acestei luni, în statul indian Bengalul de Vest au fost infectate cu virusul la începutul acestei luni, unul dintre ei aflându-se în stare critică. Aproape 110 persoane care au intrat în contact cu aceştia au fost plasate în carantină.

Virusul Nipah se poate transmite de la animale la oameni, cel mai frecvent de la lilieci sau porci infectați, dar poate fi transmis și între oameni prin alimente contaminate sau prin contact apropiat între persoane. El are o rată de mortalitate ridicată – cuprinsă între 40% și 75% – întrucât nu există vaccin sau tratament medicamentos pentru această boală.

În Thailanda, Ministerul Sănătății Publice a intensificat controalele sanitare pe principalele aeroporturi pentru pasagerii care sosesc din statul indian Bengalul de Vest, folosind proceduri implementate în timpul pandemiei de COVID-19.

Autoritățile au sporit, de asemenea, măsurile de curățenie și pregătire pentru controlul bolilor la Aeroportul Internațional Phuket. Premierul thailandez, Anutin Charnvirakul, a declarat luni că nu a fost înregistrat niciun caz de Nipah în țară, însă nivelul de supraveghere va rămâne ridicat.

"Departamentul pentru Controlul Bolilor din Thailanda verifică, începând cu 25 ianuarie, călătorii din Bengalul de Vest, India, pe aeroporturile Suvarnabhumi și Don Mueang, în contextul focarului de virus Nipah. Oficialii sanitari aplică măsuri stricte, iar pasagerii dau dovadă de o cooperare excelentă la punctele de control", a transmis Guvernul thailandez.

Călătorii care prezintă febră mare sau simptome ce pot indica o infecție cu Nipah vor fi transferați în centre de carantină, potrivit presei locale.

Departamentul pentru parcuri și faună sălbatică a dispus, de asemenea, controale mai stricte în peșteri și zone turistice naturale, din cauza temerilor legate de focarul din India.

Autoritățile au transmis turiștilor să respecte regula strictă: "Nu vânați, nu culegeți, nu consumați".

În Nepal, Guvernul a crescut nivelul de alertă și a intensificat controalele medicale pe Aeroportul Internațional Tribhuvan din Kathmandu, precum și la principalele puncte de frontieră terestre cu India, pentru a preveni pătrunderea virusului în țară. Au fost instalate puncte sanitare pentru evaluarea simptomelor, iar spitalele și unitățile medicale de frontieră au fost instruite să raporteze și să gestioneze cazurile suspecte.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, dr. Prakash Budhathoki, a declarat că au fost implementate măsuri adecvate pentru prevenirea răspândirii virusului.

"Am intensificat în mod special supravegherea la punctele de frontieră din provincia Koshi. Au fost dispuse controale medicale și pentru celelalte puncte de trecere", a subliniat dr. Prakash Budhathoki.

În Taiwan, autoritățile sanitare intenționează să includă infecția cu virusul Nipah în categoria 5 a bolilor cu declarare obligatorie, cel mai înalt nivel pentru infecții emergente grave, potrivit legislației locale. Măsura, care va intra în vigoare după o perioadă de consultare publică de 60 de zile, va impune raportare imediată și măsuri speciale de control, reflectând îngrijorările privind rata ridicată de mortalitate și potențialul epidemic al virusului.

Centrul pentru Controlul Bolilor din Taiwan menține alerta de călătorie "galbenă" (nivel 2) pentru statul Kerala din sud-vestul Indiei, recomandând prudență turiștilor. Organizația Mondială a Sănătății a catalogat virusul Nipah drept un agent patogen prioritar, din cauza potențialului său epidemic.

Liliecii de la o grădină zoologică din India, testați pentru virusul Nipah

Liliecii de la o grădină zoologică populară din Kolkata, capitala statului indian Bengalul de Vest, sunt supuși testării pentru virusul Nipah, în timp ce autoritățile încearcă să identifice și să limiteze sursa bolii mortale, depistată la cinci persoane din acest stat, a mai transmis publicaţia britanică The Independent.

Autoritățile au precizat că aceleași teste sunt realizate și pe lilieci din mai multe alte zone ale statului indian Bengalul de Vest.

Săptămâna trecută, o echipă de cercetători medicali a colectat, timp de două zile, probe de sânge și biologice de la liliecii din Grădina Zoologică Alipore din Kolkata, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului Silvic al statului, citat de agenția de presă Press Trust of India.

Grădina Zoologică Alipore a fost inclusă în testări, întrucât este singura unitate din Kolkata care adăpostește lilieci în captivitate.

Directoarea grădinii zoologice, Tripti Sah, a precizat că prelevarea probelor a fost realizată cu respectarea protocoalelor de siguranță stabilite.

"Echipa a colectat probe cu tampoane de la lilieci și a urmat toate procedurile pe parcursul procesului", a precizat Tripti Sah, potrivit sursei citate.

Supravegherea și testarea sunt realizate în comun de Institutul Național de Virusologie din India și Consiliul Indian pentru Cercetare Medicală, sub coordonarea Departamentului de Sănătate al Statului, cu sprijin logistic din partea Departamentului Silvic.

Ce este virusul Nipah și care sunt simptomele sale

Nipah este o maladie zoonotică, care se transmite, în principal, la oameni de la porci și lilieci infectați, dar poate fi transmisă și prin contact apropiat între persoane.

Organizația Mondială a Sănătății a inclus Nipah în topul celor zece boli prioritare, alături de agenți patogeni precum SARS-CoV-2 și Zika, din cauza potențialului său de a declanșa o epidemie.

Perioada de incubație pentru virusul mortal Nipah variază între 4 și 14 zile. Persoanele care se infectează cu virusul pot prezenta o gamă largă de simptome sau, în unele cazuri, pot fi asimptomatice.

Simptomele inițiale pot include febră, dureri de cap, dureri musculare, vărsături și dureri în gât. La unele persoane, acestea pot fi urmate de somnolență, alterarea stării de conștiență și pneumonie.

În cazurile grave, poate apărea encefalita, o afecțiune uneori fatală, care provoacă inflamația creierului. Până în prezent, nu au fost aprobate medicamente sau vaccinuri pentru tratarea acestei boli.

Focarele anterioare de Nipah au fost asociate cu rate ridicate de mortalitate, cuprinse între 40% și 75%, în funcție de tulpină și de contextul epidemiologic.

Virusul mortal Nipah a fost documentat în Bangladesh, India, Malaezia, Filipine și Singapore. Autorităţile din Bangladesh au raportat cele mai multe cazuri, 341 de infectări și 241 de decese, potrivit Societății Internaționale pentru Boli Infecțioase.