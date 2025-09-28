Un fost ministru chinez al Agriculturii a fost condamnat la moarte pentru corupție

Condamnarea lui Tang Renjian este cea mai recentă din seria de epurări declanșate de președintele Xi Jinping în cadrul campaniei sale anticorupție. sursa foto: Getty

Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, a fost condamnat la moarte cu suspendarea execuției pentru doi ani, în urma unui amplu dosar de corupție, a anunțat duminică Tribunalul Popular din Changchun, provincia Jilin, citat de AFP, notează Agerpres.

Potrivit instanței, Tang a primit mită între 2007 și 2024 sub formă de bani și bunuri, în valoare totală de peste 268 de milioane de yuani (aproximativ 32 de milioane de euro).

Judecătorii au argumentat că aceste fapte „au provocat pierderi extrem de grave intereselor statului și poporului, justificând astfel pedeapsa capitală”. În comunicat se mai precizează că fostul ministru și-a recunoscut faptele și a exprimat remușcări.

Campania anticorupție a lui Xi Jinping

Condamnarea lui Tang Renjian este cea mai recentă din seria de epurări declanșate de președintele Xi Jinping în cadrul campaniei sale anticorupție, începută în urmă cu peste un deceniu. Aceasta a vizat sute de oficiali de rang înalt.

Susținătorii campaniei spun că ea contribuie la instaurarea unei guvernări „curate”, însă criticii o consideră un instrument prin care liderul de la Beijing își consolidează puterea și elimină rivalii politici.

Cariera lui Tang Renjian

Tang Renjian a fost ministru al Agriculturii între 2020 și 2024. Anterior, ocupase funcțiile de guvernator al provinciei Gansu (nord-vestul Chinei) și vicepreședinte al regiunii autonome Guangxi (sud).

Căderea lui vine în contextul unei serii de anchete de corupție care au vizat și alți foști oficiali de rang înalt din China.

Val de scandaluri în ministerele-cheie

În ultimii ani, campania anticorupție a lovit și în conducerea Armatei Populare de Eliberare. Fostul ministru al Apărării, Li Shangfu, a fost destituit după doar șapte luni de mandat și ulterior exclus din Partidul Comunist Chinez pentru fapte de corupție.

Predecesorul său, Wei Fenghe, a fost și el investigat, iar actualul ministru, Dong Jun, ar fi fost vizat recent de o anchetă similară, potrivit presei de stat.