Un grec şi un belgian candidează la preşedinţia Eurogrupului

Doi miniştri ai Finanţelor, unul din Grecia şi unul din Belgia, s-au înscris oficial în cursa pentru preşedinţia Eurogrupului, după demisia surprinzătoare a irlandezului Paschal Donohoe, relatează Agerpres.

Este vorba despre belgianul Vincent Van Peteghem, 45 de ani, şi elenul Kyriakos Pierrakakis, 42 de ani, potrivit anunţului făcut vineri de instituție.

Funcţia a devenit vacantă după ce Paschal Donohoe a renunţat la mandat pentru a prelua o poziţie importantă în cadrul Băncii Mondiale.

Eurogrupul, format din miniştrii de Finanţe şi Economie ai statelor din zona euro, coordonează politica fiscală a blocului comunitar. Preşedintele său reprezintă zona euro în forurile internaţionale, inclusiv la reuniunile G7, FMI şi Banca Mondială.

Noul şef va fi ales la întâlnirea din 11 decembrie, organizată la Bruxelles. Fiecare ţară din zona euro are un vot egal, indiferent de dimensiunea economiei sale. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor a fost vineri, ora 17:00.

Până la alegerea unui nou lider, preşedinţia interimară este asigurată de ministrul de Finanţe al Ciprului, Makis Keravnos.

Postul de preşedinte al Eurogrupului este considerat una dintre cele mai influente funcţii la nivel european, alături de conducerea Comisiei Europene (Ursula von der Leyen), Consiliului European (Antonio Costa), Parlamentului European (Roberta Metsola), diplomaţiei UE (Kaja Kallas) şi Băncii Centrale Europene (Christine Lagarde).

De la instituționalizarea funcției, în urmă cu aproximativ 20 de ani, Eurogrupul a avut doar patru președinți: Jean-Claude Juncker (Luxemburg, 2005–2013), Jeroen Dijsselbloem (Țările de Jos, 2013–2018), Mario Centeno (Portugalia, 2018–2020) și Paschal Donohoe (Irlanda, până la începutul acestei luni).