Un hotel de lux din China a vândut lingourile de aur cu care era placată pardoseala de la intrare „O bună oportunitate de afaceri”

Lingourile de aur din podeaua hotelului cântăreau 79 de kilograme. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Administratorii unui hotel din Macao, China, au scos plăcile de aur cu care era pavată pardoseala din holul de la intrare, pentru a le vinde, ca urmare a unei „bune oportunități de afaceri”, informează The Guardian.

Hotelul Grand Emperor din Macao, deschis oficial în 2006, se remarca prin interioarele sale somptuoase, unul din elementele principale fiind chiar „podeaua de aur” de la intrare, placată cu lingouri de aur, a căror valoare totală era estimată la circa 13 milioane de dolari.

Decizia de vânzare a lingourilor a fost determinată ca urmare a creșterii valorii unciei de aur pe piețele internaționale.

Prețul aurul a atins un nou record istoric, la finele lunii ianuarie, când a fost depășit pentru prima oară în istorie pragul de 5.000 de dolari pe uncie. Anul trecut, valoarea aurului a înregistrat o creștere cu 64%, cel mai mare salt anual din 1979.

Administratorii hotelului Grand Emperor au decis să vândă lingourile de aur placate în pardoseala de la intrate. Greutatea totală a respectivelor lingouri este de 79 de kilograme. Acestea au fost vândute pentru 12,8 milioane de dolari.

Macao este o fostă colonie portugheză, care a revenit Chinei în 1999, alături de Hong Kong (fostă colonie britanică cedată și ea Beijingului).

La fel ca și Hong Kong, Macao este o „regiune administrativă specială” în China, care se bucură de o relativă autonomie comercială față de Beijing. Astfel, Macao este singurul loc din China unde jocurile de noroc și cazinourile sunt legale. Astfel, acest teritoriu, de doar 33 de kilometri pătrați, a fost liderul mondial de încasări din jocuri de noroc în anul 2025.