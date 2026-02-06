Coșul de cumpărături al românilor vine din import: Carne din Spania sau roșii din Turcia. Ce mai e românesc pe rafturi

1 minut de citit Publicat la 10:57 06 Feb 2026 Modificat la 10:58 06 Feb 2026

Carnea de porc, zahărul și lactatele sunt primele în topul importurilor. FOTO: Hepta

România devine mai dependentă de mâncarea din import. În primele 11 luni ale anului trecut, alimentele aduse din străinătate au costat 6,7 miliarde euro, cu 12% mai mult decât în 2024.

Carnea de porc, zahărul și lactatele sunt primele în topul importurilor, iar cifrele se resimt în coșurile de cumpărături ale românilor.

De unde provin produsele din coșul de cumpărături al românilor

Așa cum a arătat Antena 3 CNN, într-un material despre cumpărăturile zilnice, realizat de Georgiana Iuzic, aproape toate produsele de bază provin din străinătate.

Unul dintre cele mai importate produse este carnea de porc. Aceasta vine preponderent din Spania.

Un alt produs, din coșul de cumpărături al românilor, cașcavalul, vine din Germania.

Roșiile cherry sunt aduse în această perioadă din Turcia, pentru că România nu are serele necesare pentru a produce și pentru sezonul rece.

De asemenea, zahărul provine din Austria.

Chiar și uleiul de floarea-soarelui provine din alte state ale Uniunii Europene.

În timp ce cafeaua este adusă din Brazilia.

Doar un singur produs românesc s-a regăsit în coșul de cumpărături. Este vorba despre carnea de pui. Aici avem autosuficiență și producem multă carne de pui. Chiar o vindem pe piața comunitară.

Deficitul comercial al României a crescut

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a precizat pentru Antena 3 CNN, că dacă românii ar consuma doar produse autohtone, am avea o autosuficiență alimentară:

“Dacă noi, ca și români, ca și consumatori am consuma numai alimente românești am avea grad de autosuficiență pe toate domeniile în momentul de față. Noi nu putem produce citrice, nu avem zona climatică pentru anumite alimente consumate de români. Nu avem brânză cu mucegai. Sunt produse care vin din import”, a precizat Florin Barbu.

Deficitul comercial total al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele 11 luni din 2025, din care aproximativ 3,65 miliarde de euro provin din industria alimentară şi animale vii, arată studiul "Consolidarea producţiei naţionale în sectoare agroalimentare strategice pentru reducerea deficitului comercial al României". Ţara noastră exportă materii prime ieftine şi importă produse procesate, cu valoare adăugată ridicată.