Mâncăm tot mai mult din import. Ministrul Agriculturii: „Noi nu producem brânză cu mucegai. Avem autosuficiență la carne și lapte”

Florin Barbu susține că România acoperă necesarul la carne și lapte și asigură și produse pentru export. Foto: GettyImages

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, explică, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, de ce România importă mâncare. Acesta spune că dacă românii ar consuma doar alimente românești, „am avea autosuficiență pe toate domeniile în momentul de față”. Ministrul spune că producția de carne și lapte, de exemplu, acoperă necesarul intern.

„Dacă noi, ca și români, ca și consumatori, am consuma numai alimente românești, noi am avea grade de autosuficiență pe toate domeniile în momentul de față”, spune ministrul Agriculturii.

„Vorbim de gospodirăria țărănească și vorbim de zona industrială. Și vă dau un exemplu. De când am finalizat fermele de reproducție de porc și tot ceea ce a însemnat scheme de ajutor de stat, investiții prin programul național strategic 2014-2020, în momentul de față, dacă în 2023, când am preluat Ministerul Agriculturii, plăteam bunăstare la 2,8 milioane de porci, anul acesta s-au depus un număr de 4,7 milioane de porci în România prin care noi plătim bunăstare și mai avem suplimentar din GP-uri, vorbind din gospodăria populației, încă 3 milioane.”

Ministrul spune că în perioada de sărbători, România acoperea 100% necesarul intern de carne de porc.

„Eu vă spun un lucru că în noiembrie și în decembrie România, în perioada sărbătorilor, aveam grad de autosuficiență 100% pe porc românesc din fermele din România”, spune Barbu.

Ministrul Agriculturii susține că importurile sunt în principal pentru produse pe care România nu le poate produce.

„Sunt foarte multe produse care sunt consumate. Noi nu putem produce citrice, noi nu avem zona climatică astfel încât să producem anumite alimente consumate de către români. Asta este, dacă își doresc lucrul acesta. Nu avem brânză cu mucegai sau toate lucrurile astea, adică sunt foarte multe categorii de produse care vin din import”, explică ministrul.

Florin Barbu susține că România acoperă necesarul la carne și lapte și asigură și produse pentru export. Ministrul vrea ca în viitor să crească producția de roșii în sere astfel încât să fie acoperită cererea și în perioada de iarnă.

„Pe anul 2024, 87,2% am asigurat lapte și produse lactate, pe teritoriul României și am avut și 30% din producție export lapte brut, asta înseamnă că deciziile și politicile agricole pe care le-am făcut în ultimii 2 ani au fost unele corecte. Și vă mai dau un exemplu. Luăm la carnea de pui. La carnea de pui am asigurat consumul 100% și am exportat 50% din acest consum. La carne... Ne arată în momentul de față că România a asigurat consumul cu 78%.

„Noi avem temperatură de minus 10 grade, 15 grade în perioada asta. Noi nu putem să producem tomate pentru a atinge gradul de autosuficiență în perioada decembrie, ianuarie, februarie. Adică lucrul acesta nu se va putea face decât prin investiții masive, prin scheme de ajutor de stat. Am avut o discuție cu domnul prim-ministru pentru a lansa un program foarte ambițios de sere, de câte 50 de hectare, prin care să integrăm tot ceea ce înseamnă materie rezultată din vegetal pentru a încărzi aceste sere și solarii și, bineînțeles, să venim cu o subvenție suplimentară pe această materie vegetală pentru a o utiliza în aceste serei pentru a produce și pe timp de iarnă legume în spații protejate”, a mai spus ministrul Agriculturii.