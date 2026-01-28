Ministrul Agriculturii propune un mecanism pentru prețuri mai mici la alimente: Plafonarea adaosului când inflația trece de 5%

2 minute de citit Publicat la 19:20 28 Ian 2026 Modificat la 21:26 28 Ian 2026

Ministrul PSD al Agriculturii propune ca plafonarea adaosului comercial la produse agroalimentare să intre automat în vigoare atunci când inflația trece de 5%. Foto: INQUAM Photos / Malina Norocea

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat la Antena 3 CNN că a conceput un mecanism de plafonare a adaosului comercial la alimente, care să fie legat de rata inflației și să intre automat în vigoare atunci când acest din urmă indicator depășește o anumită valoare.

Potrivit lui Barbu, plafonarea adaosului ar urma să respecte schema actuală, de maxim 20% adaos la procesatori și retaileri, și 5% la distribuitori.

Plafoanele ar urma să se activeze odată ce rata inflației ajunge la 5%.

România a încheiat anul trecut cu o inflație anuală de 9,7%

În prezent, este în vigoare o plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază, valabilă până pe 31 martie 2026.

Ministrul Barbu (PSD) a recunoscut că nu a discutat planul său cu premierul liberal Ilie Bolojan.

Florin Barbu: Plafonarea adaosului pe baza inflației ar urma să se aplice la toate produsele agroalimentare

Florin Barbu: "Eu am propus un mecanism mai simplu pentru a încerca să nu mai avem creșteri așa de mari pe partea de inflație: atunci când inflația sare de 5%, acest mecanism să intre automat (în vigoare) pentru toate produsele agroalimentare. În cazul în care inflația este sub 5%, mecanismul se suspendă și piața rămâne liberă."

Reporter: "Și vorbim de același mecanism, 20% plafonare la retail și procesatori și 5% la distribuitori?"

Florin Barbu: "Sigur, pe același mecanism."

Reporter: "De când ar putea intra în vigoare acest mecanism?"

Florin Barbu: "După expirarea actualului mecanism (plafonarea până la 31 martie 2026, n.r.), dacă se va ajunge la o decizie în coaliție - pentru că suntem patru partide în această coaliție de guvernare - dacă se vor lua în calcul și datele pe care eu le voi prezenta cu impact clar, atât asupra prețurilor alimentelor, cât și asupra inflației, sigur că poate intra (în vigoare noul mecanism) de la data când expiră actuala plafonare."

Reporter: "Cum vede premierul Ilie Bolojan această propunere?"

Florin Barbu: Nu am discutat cu premierul

Florin Barbu: "Este o propunere a mea prin care aduc justificări foarte clare, prin care putem gestiona partea de inflație. Același lucru ar trebui să se întâmple și în celelalte domenii. Și aici vorbim de energie și gaz."

Reporter: "Deci nu ați discutat-o cu premierul?"

Florin Barbu: "Nu am discutat-o cu premierul. Eu am făcut o anumită analiză și cred că este un mecanism corect, ca noi, cei care suntem în Guvernul României, ca oameni de stat, să ne asigurăm și să ne protejăm consumatorii să cumpere alimente la prețuri corecte."

Plafon la adaosul comercial aplicat alimentelor de bază până la finele lui martie 2026

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la 31 martie 2026.

Această măsură, care limitează prețurile la produse esențiale, a fost concepută pentru a proteja puterea de cumpărare a populației în condiții de inflație ridicată.

Adaosul plafonat la alimentele de bază este de maximum 20% pentru procesatori (față de costul de producție) și retaileri (față de prețul de achiziție) și de maximum 5% față de prețul de achiziție, incluzând cheltuielile operaționale, în cazul distribuitorilor.