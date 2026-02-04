Atac la Bolojan din interiorul PNL: Numărul 2 din partid cere anularea neplății primei zile de concediu medical pentru anumiți bolnavi

Senatoarea și prim-vicepreședinta PNL, Nicoleta Pauliuc. Foto: Inquam Photos

Senatoarea și prim-vicepreședinta PNL Nicoleta Pauliuc a anunţat miercuri că va depune un amendament la Ordonanţa de urgenţă 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, în sensul ca prevederea privind neplata primei zile de concediu medical să nu se aplice pentru bolnavii cronici şi pacienţii oncologici, informează Agerpres.

„Amendamentul pe care îl voi depune, alături de colegii care îl vor susţine, stabileşte ca pentru bolnavii cronici această prevedere să nu se aplice. Astăzi, pentru mine este o zi foarte importantă, pentru că se sărbătoreşte la nivel mondial Ziua Internaţională a luptei împotriva cancerului. Deci, gândul meu este către cei peste 500.000 de români care astăzi luptă împotriva acestui diagnostic. Pentru că, din păcate, în momentul în care primeşti acest diagnostic de cancer, ai nevoie de suport financiar, emoţional, de specialitate. Ai nevoie ca societatea să-ţi dea un semn că tu încă mai contezi pentru ei”, a declarat Nicoleta Pauliuc la Parlament.

Senatoarea a precizat că este vorba despre bolnavii cronici alături de pacienţii oncologici: „Vorbim despre cei care merg să facă dializă, deci de bolnavii cu diabet, de cei cu boli renale şi aşa mai departe - aici sunt o serie de diagnostice pe care doctorii le vor stabili”.

„Noi nu vorbim despre un concediu medical luat pentru că ai o tuse sau ai o durere de măsea, vorbim despre oameni care au nevoie de un tratament de lungă durată, au nevoie de o prezenţă permanentă în sistemul de sănătate. În ultimele două săptămâni am avut discuţii la nivel de partid cu colegii mei, încercând să le explic că pentru mine, ca parlamentar al PNL, există o linie roşie a mandatului meu: atunci când vorbim despre îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor oncologici şi nu numai, pentru că astăzi vorbim inclusiv despre bolnavii cronici. (...) Acum câteva zile, în Biroul Politic Naţional, am stat într-o dezbatere de trei ore şi i-am anunţat pe colegi că, din păcate, în aceste trei ore, aproape 40 de români au primit diagnosticul de cancer. Ce înseamnă asta? Înseamnă 40 de familii care se vor lupta pentru ca împreună să găsească soluţii şi din punct de vedere financiar”, a explicat Nicoleta Pauliuc.

Întrebată ce i-a răspuns premierul Bolojan, senatoarea PNL a afirmat: „Discuţiile pe care le-am avut în Biroul Politic Naţional sunt ca noi să găsim soluţii. Premierul a spus atunci că sunt şi alte state din Uniunea Europeană care au astfel de prevederi. I-am explicat că, de fapt, nu există niciun stat al Uniunii Europene care să stabilească faptul că pacienţii care fac tratament de lungă durată nu au posibilitatea să-şi primească plata pentru prima zi de concediu medical. Deci, din punctul meu de vedere, alături de colegii mei, şi-mi doresc acest lucru, trebuie să îndreptăm textul de lege. (...) Eu cred că voi primi sprijinul partidului pe această iniţiativă”.

Amendamentul senatoarei vizează introducerea unui nou alineat la articolul II din OUG 91/2025, după alineatul (1), alineat care prevede că „pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027, indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute prin OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează şi se plătesc prin diminuarea cu o zi”. Potrivit amendamentului, „prevederile alineatului (1) nu se aplică persoanelor diagnosticate şi aflate în evidenţă cu boli cronice, în această situaţie fiind aplicabile dispoziţiile art. 12 din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare”.