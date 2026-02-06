Ce lideri mondiali au fost prezenţi la cina oficială oferită de preşedintele italian în ajunul Jocurilor Olimpice 2026

La cină de gală la Fabbrica del Vapore de la Milano, unde au participat 500 de lideri ai planetiîei şi persoanlităţi, unde oaspeţi de seamă au fost vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio. Sursa foto: Getty Images

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, pe lângă un eveniment sportiv de marcă, anul acesta reprezintă şi o reuniune diplomatică la cel mai înalt nivel. Aseară a avut loc o cină de gală la Fabbrica del Vapore de la Milano, unde au participat 500 de lideri ai planetei şi persoanlităţi, printre care oaspeţi de seamă au fost vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio.

Jurnaliștii și fotografii au fost ținuți la 200 de metri distanță de locul unde a avut loc cina de gală găzduită de CIO pentru șefii de stat și de guvern în ajunul deschiderii Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina din 2026. Printre numeroșii invitați, singurul care a sosit pe jos a fost președintele Georgiei, care a fost blocat de forțele de securitate intense, dar a fost lăsat imediat să treacă, relatează Corriere della Sera.

Seara a început cu mesajul președintelui Italiei Sergio Mattarella despre valorile olimpice ca instrument de dialog și cooperare între popoare. Vicepreşedintele american JD Vance a fost așezat vizavi de șeful statului, alături de reprezentanţi de seamă ai sportului din Italia. Dineul oficial a fost organizat de președinta CIO, Kirsty Coventry şi s-a bucurat de prezența a zeci de șefi de stat din întreaga lume.

„Italia este onorată să găzduiască a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă”, a declarat Sergio Mattarella, deschizând cina de gală. Președintele Republicii a declarat că este „încântat să se poată adresa celor care promovează dimensiunea sportivă a vieții internaționale, care întruchipează valorile colaborării și promovează evenimente globale de întâlniri sub steagul echității în relațiile dintre popoare și indivizi”. În cele din urmă, a adăugat: „Acest lucru demonstrează unicitatea familiei umane și stârnește speranța că valorile olimpice vor deveni o inspirație concretă în viața internațională și vor fi practicate, nu doar admirate”.

Personalitățile prezente la cina de gală

Cina s-a bucurat de prezenţa multor personalităţi politice şi nu numai. Pe lângă oaspeţii de seamă, vicepreședintele american J.D. Vance și secretarul de stat Marc Rubio, au fost prezente personalități influente precum Bajram Begaj (Albania), Iliana Iotova (Bulgaria), Ban Kimoon (Coreea), Alar Karis (Estonia), Mikheil Kavelashvili (Georgia), Prințul Al Hussein (Iordania), Prințesa Anne (Marea Britanie), Edgars Rinkevics (Letonia), Alteța Sa Regală Marele Duce Henri de Luxemburg, Prințul Albert al II-lea (Monaco), Regele Willem-Alexander (Olanda), Karol Nawrocki (Polonia), Emir Al Thani (Qatar), Guy Parmelin (Elveția) și Tamas Sulyok (Ungaria). De asemenea, au fost prezente şi președinta Adunării Generale a Națiunilor Unite, Annalena Baerbock, și vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Minzatu.

Meniul rafinat

Meniul serii, pregătit de bucătarii Enrico și Roberto Cerea de la restaurantul de trei stele Da Vittorio din provincia Bergamo, a inclus, printre alte preparate, „Paccheri alla Vittorio”, reţeta de paste care reprezintă specialitatea casei, și șnițel de vițel cu cremă de cartofi și șofran. În plus, la desert a fost servit un mare clasic italian: tiramisu.