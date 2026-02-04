Buzoianu, după controale pe litoral: "Peste 4.000 de construcții, ridicate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului"

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, miercuri, în contextul unui raport privind situația terenurilor din zona costieră, că "peste 4000 de construcții - unele blocuri cu mai multe etaje - sunt ridicate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român". Ea a adăugat că şi-a propus să facă ordine pe litoral. "Am început la Năvodari unde deja au fost dărâmate zeci de construcții ilegale. Am extins controalele pe toată plaja", a transmis Buzoianu.

"Recent am ieșit în conferință de presă să anunț aprobarea raportului privind situația terenurilor din zona costieră.

Concluzia cea mai relevantă? Peste 4000 de construcții - unele blocuri cu mai multe etaje - sunt ridicate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român.

Am primit zeci de întrebări de la presă cu privire la tot conținutul raportului. Ei bine, noi credem în transparență. Așadar, astăzi Ministerul Mediului a publicat raportul final al Comisiei interministeriale pentru a-l vedea cu toții", a postat Diana Buzoianu pe Facebook.

Ea a precizat că raportul arată "cât de mare este problema lipsei de reglementări urbanistice clare și abuzurile comise în ultimii 30 de ani în zona costieră din România".

"Am spus că vom face ordine pe litoralul românesc și că vom face tot ce ține de noi să nu mai ajungă să fie ridicate construcții ilegale pe plaje sau pe faleze. Am început la Năvodari unde deja au fost dărâmate zeci de construcții ilegale. Am extins controalele pe toată plaja.

Raportul făcut public astăzi arată, de fapt, cât de mare este problema lipsei de reglementări urbanistice clare și abuzurile comise în ultimii 30 de ani în zona costieră din România. Mai departe e treaba instanțelor să se pronunțe privind legalitatea acestor clădiri.

Acum puteți vedea toți unde au fost ridicate aceste 4000 de construcții.

Principiul general e simplu: Ilegalitățile pot continua doar acolo unde nu e pus reflectorul public pe situațiile aberante. La asta ajută transparența de care multora le este atât de frică", a mai transmis Diana Buzoianu.