Alertă în Giurgiu. Un deținut periculos care a beneficiat până vineri de întreruperea executării pedepsei nu s-a mai întors

Este alertă în Giurgiu și la graniță, după ce un deținut periculos, care primise o întrerupere a executării pedepsei pentru trei luni din motive medicale, nu s-a întors vineri la închisoare.

Este vorba despre un deținut de la Penitenciarul Giurgiu, care era condamnat la 6 ani și opt luni pentru viol, distrugere și lipsire de libertate.

El beneficiase, prin decizie a instanței, de o întrerupere a executării pedepsei din motive medicale, pentru trei luni. El a susținut în fața judecătorilor că are boli care nu se pot trata la spitalul din închisoare, așa că i s-a permis întreruperea pedepsei.

Întreruperea pedepsei expirase vineri, așa că bărbatul trebuia să se întoarcă la penitenciar, dar nu a făcut-o.

Deținutul făcuse între timp o cerere de prelungire a întreruperii executării pedepsei, dar solicitarea nu se judecase încă.

Polițiștii îl caută în tot județul Giurgiu.