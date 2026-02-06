Imagini cu regina Maxima a Olandei, la exerciții de rezistență fizică sau de tras cu arma. La 54 de ani, se pregătește să fie rezervist

2 minute de citit Publicat la 11:25 06 Feb 2026 Modificat la 11:28 06 Feb 2026

Regina Maxima a Țărilor de Jos, în vârstă de 54 de ani, a început săptămâna aceasta pregătirea pentru a deveni rezervist. FOTO X Ministerul Apărării din Olanda

Regina Maxima a Țărilor de Jos, în vârstă de 54 de ani, a început săptămâna aceasta pregătirea pentru a deveni rezervist, în contextul în care armata olandeză încearcă să crească numărul recrruților, scrie Euronews. Imagini cu regina în timpul exercițiilor militare au fost făcute publice de Ministerul Apărării de la Amsterdam.

„Pentru că securitatea Țărilor de Jos nu mai poate fi considerată garantată, Maxima a decis să devină rezervist”, a transmis Ministerul Apărării într-un comunicat, după ce aceasta și-a început antrenamentul miercuri.

Așteptată să depună jurământul în această lună, viitoarea coaliție guvernamentală a anunțat planuri de extindere a armatei de la circa 80.000 la 122.000 de angajați, în contextul războiului din Ucraina.

Casa Regală a declarat că regina, „la fel ca mulți alții, vrea să contribuie la această securitate”.

În acest sens, Maxima urmează chiar exemplul fiicei sale. Prințesa moștenitoare Amalia, succesoarea tronului olandez, și-a încheiat luna trecută instruirea militară de bază ca rezervist voluntar în armată.

Purtătorul de cuvânt al Apărării, Klaas Meijer, a lăudat decizia reginei, spunând că înrolarea a fost alegerea ei, „dar, desigur, suntem foarte mândri că face acest lucru și sperăm ca și alți oameni să se gândească: «hei, e ceva ce aș putea face»”.

Ministerul Apărării precizează că pregătirea ei va include „toate componentele militare practice și teoretice necesare pentru a deveni rezervist”. Printre acestea se numără rezistența fizică, autoapărarea, tragerea cu arma, citirea hărților și dreptul militar.

După finalizarea pregătirii, ea va primi gradul de locotenent-colonel și va fi „trimisă oriunde este nevoie”, a mai transmis ministerul.

Casele regale din Europa au o tradiție îndelungată a înrolării în armată, însă abia recent acest lucru s-a extins și dincolo de diferențele de gen. În urmă cu cinci ani, prințesa Elisabeth, moștenitoarea tronului Belgiei, s-a înscris pentru un an la o școală militară din Bruxelles, pentru a se pregăti pentru îndatoririle regale.