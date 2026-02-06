Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni: Vremea se încălzește brusc, apoi vin ploile

1 minut de citit Publicat la 10:58 06 Feb 2026 Modificat la 10:58 06 Feb 2026

După o încălzire bruscă, temperaturile scad și apoi vin ploile. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în perioada 9 februarie - 9 martie. Potrivit meteorologilor, în prima parte a intervalului vremea se va menține deosebit de caldă, apoi temperaturile vor scădea și va ploua în aproape toată țara.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere

termică pozitivă mai accentuată în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Ploi în aproape toată țara

Potrivit ANM, începând din ultima săptămână a lunii februarie, temperaturile se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Ulterior, sunt anunțate ploi în aproape toată țara.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.