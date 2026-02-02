Vreme deosebit de rece în România: Cod galben de ger în peste jumătate de țară, până marți dimineața. Harta zonelor afectate

1 minut de citit Publicat la 11:17 02 Feb 2026 Modificat la 11:18 02 Feb 2026

Temperaturile sunt, în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, valabilă până marți dimineața în peste jumătate de țară, notează Agerpres.

Potrivit ANM, în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei.

Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

De altfel, până miercuri, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului, arată o informare meteo.

Vremea în București

În București, vremea va fi deosebit de rece în primele două zile ale acestei săptămâni, iar temperatura maximă nu va depăși minus 4 grade pe parcursul zilei de luni.

Cerul va fi mai mult noros și mai ales pe parcursul zilei va ninge slab (în jurul a 1 cm). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de -9...-7 grade.

Marți, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -2...0 grade, iar cea minimă de -8...-6 grade.