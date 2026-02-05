Alertă ANM de vreme rea: Cod galben de ninsori, ploi şi rafale de vânt de 100 km/h. Harta zonelor afectate

Este cod galben de ploi, ninsori şi vânt în România, valabil între 05 februarie, ora 10:00 - 06 februarie, ora 10:00. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis alerte de vreme rea pentru joi şi vineri. În timp ce unele zone ale României sunt vizate de cod galben de ploi, alte regiuni se vor confrunta cu un cod galben de ninsori şi vânt. Conform oficialilor ANM, pe crestele montane rafalele vor ajunge 100 km/h, viscolind zăpada depusă.

Informare meteorologică, între 05 februarie, ora 10:00 - 06 februarie, ora 10:00

Meteorologii au anunţat că începând de joi, de la ora 10:00 şi până vineri, la ora 10:00 vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie) pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei. La munte, la altitudini de peste 1.500 m, vor predomina ninsorile.

În sud și est cantitățile de apă vor fi de 10...20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei se vor acumula peste 25...35 l/mp, au precizat reprezentanţii ANM pe site-ul oficial al instituţiei.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice și pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80…90 km/h.

Cod galben de vânt, valabil joi, între orele 10:00 - 20:00

În județul Caraș-Severin și local în județul Timiș, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 90...100 km/h, viscolind zăpada depusă.

Cod galben de ploi, ninsori şi vânt, valabil între 05 februarie, ora 10:00 - 06 februarie, ora 10:00

Potrivit meteorologilor, începând din această dimineaţă şi până mâine, la ora 10:00, se vor înregistra în unele zone ale ţării precipitații însemnate cantitativ, iar la munte vor fi ninsori viscolite și se va depune un strat de zăpadă

Cod galben de vânt în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Hunedoara şi Gorj. Sursa foto: meteoromania.ro

În județele Prahova, Buzău și Vrancea va ploua și se vor acumula 25...35 l/mp și izolat peste 40...50 l/mp, au mai transmis oficialii ANM pe site-ul oficial al instituţiei.

În zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitații predominant sub

formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15...30 cm (echivalentul în apă a 20...30 l/mp), iar vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90...100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 100 m.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).