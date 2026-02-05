Prognoza specială pentru București. ANM anunță temperaturi de 7 grade pe timpul zilei și 7 grade şi ploi temporare

<1 minut de citit Publicat la 11:18 05 Feb 2026 Modificat la 11:18 05 Feb 2026

Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua în București / sursă foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, prognoza meteo actualizată pentru București. Potrivit meteorologilor, vremea va continua să se încălzească în următoarele zile, dar va ploua temporar.

Astfel, în intervalul 5 februarie, ora 10:00 - 6 februarie, ora 10:00, în Capitală, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2-4 grade.

Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua (15-20 l/mp). Vântul va sufla moderat ziua, cu viteze de 30-35 km/h, apoi treptat va slăbi în intensitate.

Potrivit sursei citate, până vineri dimineaţa, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează cantităţile de apă.

Totodată, potrivit ANM, începând de joi, de la ora 10:00 şi până vineri, la ora 10:00 vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.

Va ploua, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie) pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei. La munte, la altitudini de peste 1.500 m, vor predomina ninsorile.