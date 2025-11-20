Un influencer, dat dispărut pe mare după ce a lansat un apel "Mayday", a fost găsit mort în apele teritoriale ale Mexicului

Cunoscut pentru canalul său de YouTube "Fish and Sips", Mikey Rijavec a murit după ce a ieşit la pescuit în largul coastei statului Baja California. Sursa foto: Facebook/Mikey Rijavec & Juan Cook

Un influencer american, dat dispărut pe mare după ce a lansat un apel "Mayday", a fost găsit mort în apele teritoriale ale Mexicului, după cinci zile de căutări, potrivit familiei sale, a relatat New York Post. Rudele, apropiaţii, dar şi fanii au transmis mai multe mesaje emoţionante în memoria acestuia.

Influencerul Mikey Rijavec, cunoscut mai ales pentru canalul său de YouTube "Fish and Sips", a fost contactat ultima dată în după-amiaza zilei de 11 noiembrie, când a fost emis un apel de urgență de tip "Mayday" de pe barca lui în timp ce pescuia în largul coastei statului Baja California.



Jurnaliştii de la New York Post, el pescuia la aproape 13 kilometri distanţă de ţărm, când a emis apelul de urgență. Alți pescari au încercat să îl ajute telefonic cu problema motorului, dar apelul s-a încheiat brusc, a relatat NBC San Diego. Timp de cinci zile s-au derulat căutările cunoscutului influencer, la care au participat cei de la Garda de Coastă a SUA, Marina Mexicană, zeci de ambarcațiuni locale, avioane private, dar și echipaje de la sol, conduse în comun de autoritățile mexicane și familia lui Mikey Rijavec.

Trupul neînsufleţit al lui Mikey Rijavec a fost recuperat duminică, din apele aflate în apropiere de oraşul San Cristobal, a anunţat fratele său, Gregory, într-un mesaj postat pe GoFundMe, creat pentru a sprijini căutările influencerului.

"Oricât de greu este să acceptăm acest lucru, suntem recunoscători că ni se oferă un oarecare sentiment de închidere", a spus fratele lui Mikey Rijavec, conform publicaţiei People.

Phil Friedman, un prieten apropiat al influencerului american, a transmis un mesaj emoţionant într-o postare pe Facebook: "Mikey a adus atât de multă bucurie, râsete și pasiune comunității pescarilor, iar absența lui lasă un gol imens. Vă rog să îi păstrați familia, pe cei dragi lui și pe toți cei care l-au cunoscut în gândurile și rugăciunile voastre în aceste momente incredibil de dificile. Odihnește-te liniștit, frate".

Publicaţia New York Post a mai relatat că barca turcoaz a influencerului Mikey Rijavec a fost descoperită joi, plutind cu susul în jos la opt kilometri de coastă.

Mikey Rijavec, un pescar iscusit, avea peste 20.000 de abonați pe canalul său de YouTube, plin de filmări cu capturi impresionante făcute din barca lui. Influencerul american era urmărit de mulţi oameni şi pe reţelele sociale.