Un judecător american a decis că Andrew și Tristan Tate trebuie să rămână în arest: Prezintă "risc de fugă prin excelență"

Andrew și Tristan Tate rămân în arest încă două săptămâni, până la următoarea audiere. FOTO: Getty Images

Influencerii Andrew și Tristan Tate rămân în închisoare în Statele Unite în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie, unde ar urma să răspundă unor acuzații de viol și trafic de persoane, a decis miercuri un judecător federal din Miami, scrie CNN.

Decizia scrisă a magistratului Lauren Louis vine după audierea de mai multe ore din 27 august, în cadrul căreia frații au cerut să fie eliberați pe cauțiune. Audierea a fost prima ocazie în care cei doi au fost văzuți în public din luna iulie, după săptămâni petrecute în celule separate la Centrul Federal de Detenție din Miami.

Louis i-a descris pe frații Tate drept "riscuri de fugă prin excelență", apreciind că, indiferent dacă aceștia dețin sau nu toate bunurile extravagante pe care le afișează în mediul online, dovezile din dosar indică faptul că au „o capacitate excepțională de a părăsi jurisdicția”. Frații Tate "nu au reușit să își îndeplinească obligația de a demonstra că nu prezintă un risc de fugă sau un pericol pentru comunitate și nici că există circumstanțe speciale care să justifice eliberarea lor", a scris Louis în decizia de miercuri.

Foștii luptători de kickboxing, care au cetățenie americană și britanică, au fost arestați la sfârșitul lunii iulie, în Miami, și au rămas în detenție acolo în timp ce un judecător analizează cererea Marii Britanii pentru extrădarea lor, în vederea judecării acuzațiilor de viol.

Acuzațiile formulate în Marea Britanie includ presupuse acte de viol și trafic de persoane care ar fi implicat în total șapte victime. Andrew Tate se confruntă cu 42 de capete de acuzare, iar Tristan Tate cu 17, potrivit procurorilor. Printre acuzațiile suplimentare formulate împotriva lui Andrew se numără presupuse fapte privind producerea sau distribuirea de imagini indecente cu minori și deținerea de materiale pornografice extreme.

Nici Andrew, nici Tristan Tate nu au răspuns oficial acuzațiilor în fața unei instanțe, însă cei doi au negat în repetate rânduri toate acuzațiile.

Avocatul fraților Tate în SUA, Joe McBride, intenționează să discute cu clienții săi despre posibilitatea de a contesta decizia lui Louis, a declarat acesta pentru CNN. "Mai întâi detenția. Dovezile mai târziu, poate" a scris McBride într-o postare separată pe X. "Toată povara din acea sală de judecată cade asupra lui Andrew și Tristan. Nimic din ea nu revine guvernului care vrea ca Andrew și Tristan să fie predați. Doi cetățeni americani, pe teritoriul american, obligați să demonstreze un fapt negativ într-un caz care nici măcar nu există încă pe hârtie." "Este posibil ca frații Tate să spună pur și simplu: «Știți ce? Ne-am săturat de sistemul american și am putea spune: haideți să mergem să luptăm în Anglia»", a declarat McBride pentru CNN.

Anii de probleme juridice ai fraților Tate

La prima lor apariție publică după mai multe săptămâni, frații Tate au intrat pe 27 august într-o sală de judecată încătușați și îmbrăcați în combinezoane de detenție de culoare bej, identice, fiind însoțiți de patru agenți ai US Marshals. Cei doi au cerut să fie eliberați pe cauțiune până la soluționarea procedurii de extrădare.

După ore întregi de dezbateri, care au devenit tensionate în anumite momente, audierea din august s-a încheiat fără ca Louis să pronunțe o decizie privind cauțiunea, iar frații Tate au fost trimiși înapoi în detenție.

Într-o măsură descrisă de avocații lor drept "foarte neobișnuită", ambii frați au depus mărturie în propriul caz.

"Vreau să lupt împotriva cazului care mi-a fost intentat și nu pot face asta dacă rămân aici", a declarat Tristan Tate în fața instanței. "Nu pot vorbi cu avocatul meu din România."

La începutul lunii septembrie, procurorii români l-au trimis în judecată pe Andrew Tate pentru suspiciuni privind trafic de minori, spălare de bani, întreținerea de relații sexuale cu un minor și influențarea martorilor, iar pe fratele său, Tristan, pentru complicitate. Potrivit documentelor depuse de Biroul Procurorului SUA la instanța din Miami, aceste acuzații reprezintă rezultatul unei investigații care se desfășoară de mai mulți ani.

Frații Tate se află sub investigație penală în România din decembrie 2022, în dosare care includ acuzații de trafic de persoane.

Procurorii au invocat ani de postări publicate pe rețelele sociale în care frații se lăudau cu averea lor și cu deținerea mai multor pașapoarte, susținând că aceste postări demonstrează capacitatea lor de a evita autoritățile în cazul în care ar fi eliberați. Avocații apărării au argumentat însă că acuzațiile formulate în Marea Britanie datează de mai mulți ani, nu au dus la condamnări și că afirmațiile fraților privind averea lor au fost exagerate pentru promovarea afacerilor online și pentru a atrage atenția.

Matthew Jury, avocatul care reprezintă patru femei britanice care au intentat acțiuni civile împotriva lui Andrew Tate, acuzându-l că le-ar fi violat și agresat, a comentat ordinul emis miercuri de judecător.

"Frații Tate neagă că au comis fapte ilegale și au dreptul la un proces echitabil", a declarat Jury într-un comunicat pentru CNN. "Și femeile ale căror acuzații au așteptat ani de zile să fie audiate au dreptul la același lucru."

Un purtător de cuvânt al lui Andrew Tate a declarat anterior pentru CNN că acesta "neagă categoric aceste acuzații, care nu au fost demonstrate și nici testate în instanță".

După ani de proceduri judiciare în Marea Britanie și România, frații Tate au fost arestați la Miami de agenții US Marshals pe 18 iulie, în baza unor mandate de arestare provizorie solicitate de autoritățile britanice. Autoritățile din Marea Britanie au termen până pe 16 septembrie pentru a transmite Departamentului de Stat al SUA cererea oficială de extrădare. Deocamdată nu a fost stabilită o dată pentru audierea privind extrădarea.