Frații Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT pentru trafic de minori și spălare de bani

Frații Tate sunt anchetați penal în România inclusiv pentru trafic de persoane, din decembrie 2022. Foto: Getty Images

Andrew și Tristan Tate au fost trimiși, vineri, în judecată de DIICOT pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care trafic de minori, spălarea banilor, act sexual cu un minor și influențarea declarațiilor, notează Agerpres.

Procurorii DIICOT au solicitat confiscarea celor patru autoturisme de lux ale acestora, în valoare totală estimată la 825.000 de euro, și a echivalentului sumei de 1.251.833,30 dolari americani.

„Prin rechizitoriul din data de 31.08.2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a 2 inculpați, ambii cetățeni britanici, cu vârstele de 39 și 38 de ani, membri ai aceleași familii, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor, respectiv complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor”, informează DIICOT, într-un comunicat.

Cei doi cetățeni britanici menționați în comunicatul DIICOT ar fi, potrivit unor surse judiciare, frații Tate.

Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu anul 2012 și până în cursul lunii decembrie 2021, inculpatul în vârstă de 39 de ani, profitând atât de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime, o minoră, în vârstă de 15 ani la data recrutării, precum și prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și existența unor sentimente reale de iubire, a recrutat-o și a adăpostit-o într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale.

Frații Tate ar fi obținut peste 1,25 milioane de dolari din exploatarea victimelor

Potrivit DIICOT, ulterior, după ce i-a câștigat încrederea și a determinat-o să se îndrăgostească de el, prin constrângere, respectiv șantaj emoțional, realizat prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea sa cu o altă fată pentru a obține conformarea și condiționarea relației afective de respectarea instrucțiunilor sale, prin control și supraveghere permanentă, dar și agresiune fizică, inculpatul a determinat victima minoră la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice, respectiv să practice activități de videochat pe mai multe platforme de profil în folosul său material.

„De asemenea, în perioada de exploatare sexuală, inculpatul a transportat victima, în mod repetat, de pe teritoriul Marii Britanii în România, unde i-a asigurat adăpostirea în mai multe locații (la domiciliul său din Voluntari, într-o casă din Tunari și într-un apartament din zona Pipera), precum și toată logistica necesară pentru desfășurarea activității de videochat și continuarea exploatării sexuale pe teritoriul României.

Având cunoștință de vârsta victimei și de faptul că aceasta fusese recrutată de către fratele său, inculpatul în vârstă de 38 de ani, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a minorei și prin inducerea în eroare, în perioada cuprinsă între noiembrie 2014 și decembrie 2021, l-a sprijinit pe coinculpat în activitatea infracțională de exploatare sexuală a victimei pe teritoriul Marii Britanii și României”, precizează procurorii.

Acesta a menținut inducerea în eroare a victimei cu privire la sentimentele și intențiile coinculpatului, a administrat conturile de videochat ale victimei, i-a monitorizat activitatea și i-a oferit îndrumări pentru creșterea veniturilor.

Totodată, acesta s-a ocupat de încasarea și gestionarea sumelor provenite din activitatea de videochat, a verificat respectarea programului de lucru și a obiectivelor financiare impuse victimei de către inculpatul în vârstă de 39 de ani.

În acest context, bărbatul de 38 de ani a recurs și la acte de agresiune fizică asupra victimei.

DIICOT arată că, în perioada menționată, în urma exploatării persoanei vătămate, inculpații au obținut foloase patrimoniale în valoare totală de 1.251.833,30 dolari americani, reprezentând aproximativ 80% din veniturile generate de activitatea de videochat desfășurată de către victimă.

Din actele de urmărire penală a reieșit și faptul că, în intervalul de timp cuprins între decembrie 2020 și jumătatea anului 2021, inculpatul în vârstă de 39 de ani a întreținut în mod repetat raporturi sexuale și acte sexuale cu o altă victimă minoră, în vârstă de 15 ani, atât la domiciliul său, cât și într-o altă locație, tot din județul Ilfov.

„Probele administrate au reliefat că, în perioada decembrie 2023 - ianuarie 2024, prin acte de corupere, respectiv prin promisiunea oferirii sumei de 5.000 de euro, sumă din care i-a predat efectiv 2.500 euro, prin promisiunea oferirii unui telefon mobil, precum și prin oferirea asigurării asistenței juridice prin intermediul propriilor avocați, inculpatul în vârstă de 39 de ani a încercat să determine o persoană vătămată să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase în prezentul dosar.

Anterior, în luna octombrie 2023, inculpatul în vârstă de 38 de ani a încercat să determine un martor, atât prin fapte cu efect vădit intimidant, precum și prin acte de corupere, respectiv oferirea unei sume de bani și a unui telefon, a 3.000 de euro pentru plata cheltuielilor de transport și cazarea în București, precum și asigurarea asistenței juridice, să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase, tot în prezentul dosar'', susțin procurorii DIICOT.

De asemenea, în perioada decembrie 2023 - iulie 2024, inculpații, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilicite a banilor obținuți din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, au achiziționat, înmatriculat și înregistrat la organele fiscale pe numele unor persoane de încredere patru autoturisme având ca valoare de achiziție sumele de 1.249.924 lei, 1.099.924 lei, 649.924 lei și 225.000 euro.

Prin actul de sesizare a instanței, procurorii DIICOT - Structura Centrală au solicitat confiscarea specială a celor patru autoturisme de lux, în valoare totală estimată la 825.000 de euro, ce fac obiectul infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, a echivalentului sumei de 1.251.833,30 dolari americani obținută de către inculpați din exploatarea sexuală a victimei minore și confiscarea extinsă a celorlalte bunuri aflate în proprietatea sau posesia faptică a inculpaților și asupra cărora s-a solicitat instituirea măsurii sechestrului asigurător.

Totodată, procurorii DIICOT - Structura Centrală au solicitat obligarea inculpaților la plata sumei de 122.168,51 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat. Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului București.

Un caz juridic internațional care durează de mai mulți ani

Frații Tate au devenit unele dintre cele mai controversate personalități de pe internet, promovând prin intermediul rețelelor sociale bogăția, dominația masculină și mesaje considerate misogine.

Noile acuzații reprezintă cel mai recent episod al unui îndelungat caz juridic internațional, care implică anchete și proceduri în Statele Unite, Marea Britanie și România. Cei doi frați au negat în repetate rânduri că ar fi comis vreo infracțiune.

Frații Tate au susținut în repetate rânduri că declarațiile lor violente și misogine au fost scoase din context sau că au fost făcute în glumă.

Jackie Perczek, o altă avocată a celor doi, a afirmat că aceștia au demonstrat că nu există riscul să fugă, deoarece s-au întors în România în fiecare lună după ce au fost acuzați aici că au atras femei în scopul exploatării sexuale.

Procurorii britanici au precizat că noile acuzații au legătură cu patru persoane și au fost formulate după ce autoritățile au primit probe din partea poliției din Bedfordshire, în sud-estul Angliei. Faptele investigate ar fi fost comise între 2010 și 2017 și includ acuzații de viol, agresiune, trafic de persoane și infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

Frații Tate sunt deja acuzați în Marea Britanie de viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit, în legătură cu alte trei persoane. Presupusele fapte ar fi fost comise între 2012 și 2015.

Andrew și Tristan Tate s-au mutat în România în 2016 și au fost arestați aici în 2022, fiind acuzați că au participat la o schemă prin care mai multe femei ar fi fost atrase și exploatate sexual. Cei doi au negat acuzațiile, iar dosarul din România nu a avansat din cauza unor probleme juridice și procedurale.