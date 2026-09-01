Un jurnalist turc, opozant al lui Erdogan, a fost arestat în timp ce încerca să fugă din Turcia în Bulgaria, ascuns într-un camion

Opozantul turc avea deja interdicție de a părăsi țara. Foto: X/TRT Haber

Un jurnalist, opozant al președintelui turc Recep Erdogan, a fost reținut de polițiștii de frontieră turci, după ce încercase să fugă din Turcia în Bulgaria, ascuns într-un camion de marfă, informează presa turcă, preluată de Novinite.

Jurnalistul și activistul politic Arif Kocabiyik a fost reținut la punctul de trecere a frontierei turco-bulgare de la Kapikule. Polițiștii turci de frontieră l-au găsit ascuns într-un camion, în urma unui control făcut cu un scaner special.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată polițiști în uniformă care se apropie de camion, din care scot apoi două persoane pe care le încătușează.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir tırın altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı.https://t.co/Cngc4GizEB pic.twitter.com/dP06myc3Gh — TRT HABER (@trthaber) August 31, 2026

Cazul a fost înaintat procuraturii turce.

Kocabiyik, care produce conținut jurnalistic legat de politică pe platforma Youtube, avea deja interdicție de a părăsi țara. El are deja un dosar penal întocmit de autoritățile turce, fiind acuzat de „insulte” la adresa președintelui Rece Tayyip Erdogan.

Arif Kocabiyik a fost, de asemenea, implicat în politică: în 2023 el a candidat în Antalia la alegerile parlamentare, din partea partidului IYI, dar nu a reușit să obțină un mandat de parlamentar. În 2026, el a încercat, fără succes, să adere la principalul partid turc de opoziție, Partidul Popular Republican. Cererea sa i-a fost respinsă ca urmare a controverselor legate de mai multe postări ale sale pe rețelele sociale.

Arestarea sa survine în contextul presiunilor la care sunt supuși în Turcia jurnaliștii și opozanții președintelui turc, Recep Erdogan.