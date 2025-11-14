Un ministru dintr-o țară UE și NATO i-a invitat în oraș pe cei care-l înjură pe rețelele sociale: "Față în față, să vedem ce iese"

Lars Lokke Rasmussen, ministrul de Externe din Danemarca, a optat să facă un pas neobișnuit în relația cu persoanele care postează la adresa lui comentarii ostile pe internet, scrie vineri Agerpres, care citează DPA.

Rasmussen este fost șef al guvernului danez şi actual lider al Partidului Moderat.

El a înființat acum două săptămâni pe Facebook un grup de "hate" (ură), cu numele sugestiv "Toți cei care îl urâm pe Lars Lokke" (Alle os der hader Lars Lokke).

Într-o postare publicată joi seară, politicianul și-a invitat criticii din grup la o întâlnire față în față.

Grupul are în prezent aproximativ 440 de membri.

"Voi tot scrieți aici cu sârguință, așa că haideți să ne întâlnim în viața reală. Am găsit o locație și am pregătit o masă. Asta înseamnă că puteți veni să-mi spuneți de ce mă urâți. Promit să vă ascult", a explicat el.

"Vom vedea dacă o divergență de opinie se poate transforma într-o conversație", a adăugat șeful diplomației daneze.

Politicianul care i-a invitat în oraș pe cei care-l urăsc a fost de două ori prim-ministru

Întâlnirea este programată să aibă loc sâmbătă seara într-o locație centrală din Copenhaga.

Lokke este unul dintre cei mai proeminenți politicieni din Danemarca iar vizibilitatea și notorietatea sa i-au atras mai mulți critici.

Prim-ministru din 2009 până în 2011 și apoi din nou între 2015 și 2019, acest om politic liberal este, de la sfârșitul anului 2022, ministru de Externe în guvernul condus de social-democrata Mette Frederiksen.

Presa internațională notează, în context, că în Danemarca au loc marți alegeri locale.

Va fi prima dată de la înființarea Partidului Moderat, în 2022, când candidații săi se prezintă în alegeri locale şi regionale.

Totuși, având în vedere scorurile slabe din sondaje, așteptările privind performanța în acest scrutin rămân modeste.