Un paradis tropical, îngropat în cenușă după erupția vulcanului Semeru: Muntele sacru din Java a dezlănțuit râuri de lavă

3 minute de citit Publicat la 14:51 20 Noi 2025 Modificat la 15:12 20 Noi 2025

Trei sate au fost acoperite cu cenușă după erupția vulcanului Semeru. FOTO: Captura video / Weather Monitor

Muntele Semeru din Indonezia, cel mai înalt vârf de pe insula Java, a erupt, acoperind mai multe sate cu cenușă, determinând evacuări și ridicarea alertei la cel mai înalt nivel, potrivit The Guardian.

Vulcanul din provincia Java de Est a dezlănțuit nori de cenușă fierbinte și un amestec de rocă, lavă și gaz care au călătorit până la 7 km versanții săi de mai multe ori de la prânz până la amurg, în timp ce o coloană groasă de nori fierbinți s-a ridicat la 2 km în aer, a anunțat Agenția de Geologie din Indonezia într-un comunicat.

The dramatic advance of a glowing pyroclastic flow from Mount Semeru was captured today by AfarTv’s live webcam.



?East Java, Indonesia. pic.twitter.com/4GUIgsJoDZ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 19, 2025

Erupțiile care au avut loc pe parcursul zilei au forțat autoritățile să ridice nivelul de alertă al vulcanului de două ori, până la cel mai înalt, a precizat agenția. Nu au fost raportate victime.

Peste 300 de locuitori din cele trei sate cele mai expuse riscului din districtul Lumajang au fost evacuați în adăposturi guvernamentale, a declarat Abdul Muhari, purtător de cuvânt al agenției naționale de atenuare a dezastrelor.

El a spus că activitatea crescută a vulcanului miercuri după-amiază a determinat autoritățile să extindă zona de pericol la 8 km (5 mile) de crater. Oamenii au fost sfătuiți să stea departe de o zonă de-a lungul râului Besuk Kobokan, care este calea fluxului de lavă, în timp ce lava curgea pe versanții muntelui Semeru.

Livestream of Semeru erupting now…



Link below pic.twitter.com/UmOpapDNVU — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 19, 2025

Videoclipurile de pe rețelele de socializare au arătat un nor dens de cenușă care se întindea printr-o vale împădurită către un râu sub un pod. Locuitorii, unii cu fețele mânjite de praf vulcanic și ploaie, au fugit în adăposturi temporare sau au plecat în alte zone sigure.

Mass-media locală a relatat că autoritățile se străduiau să salveze aproximativ 178 de persoane blocate pe muntele de 3.676 de metri, la postul de monitorizare Ranu Kumbolo. Grupul includea 137 de alpiniști, potrivit unui oficial din cadrul parcului național Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS).

„În prezent, sunt în siguranță la postul de monitorizare Ranu Kumbolo”, a declarat Endrip Wahyutama, purtător de cuvânt al TNBTS, într-o declarație video. El a spus că postul era situat la 4,5 km de craterul de pe versantul nordic al muntelui, care nu se află în calea fluxului de nori fierbinți observat deplasându-se spre sud-sud-est. Vremea rea ​​și ploaia au forțat grupul să petreacă noaptea acolo, a spus el.

Semeru, cunoscut și sub numele de Mahameru, a erupt de numeroase ori în ultimii 200 de ani. Totuși, așa cum este cazul multora dintre cei 129 de vulcani activi din Indonezia, zeci de mii de oameni continuă să trăiască pe versanții săi fertili.

Ultima erupție majoră a vulcanului Semeru a avut loc în decembrie 2021, când 51 de persoane au fost ucise și alte câteva sute au ars, iar satele au fost îngropate în straturi de noroi. Erupția a forțat evacuarea a peste 10.000 de oameni din casele lor.

Indonezia, un arhipelag cu peste 280 de milioane de locuitori, se află de-a lungul „cercului de foc” al Pacificului, o serie de linii de falie în formă de potcoavă, și este predispus la cutremure și activitate vulcanică.

Semeru nu este doar un vulcan geografic, ci și un simbol religios și cultural în Java. Numele Mahameru, așa cum i se mai spune de către localnici, înseamnă în mitologia hindus-javană „Muntele Mare” și este considerat locuința zeilor sau centrul universului în cosmologia tradițională hindusă.