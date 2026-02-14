„Un set diferit de reguli”. Imagini termice surprinse cu drona arată că centrala AI a lui Musk încalcă Legea aerului curat din America

Compania de inteligență artificială a lui Elon Musk continuă să-și alimenteze centrele de date cu turbine pe gaz fără autorizație, arată o investigație realizate de publicația Floodlight. Imagini termice surprinse cu drona de jurnaliștii Floodlight arată că xAI arde în continuare gaz la o unitate din Southaven, Mississippi, în pofida unei decizii recente a Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), care a reiterat că astfel de operațiuni necesită obținerea în prealabil a unui permis de la autoritățile statului, scrie The Guardian.

Autoritățile de reglementare din Mississippi susțin că, deoarece turbinele sunt montate pe remorci tractate, acestea nu necesită autorizație. În schimb, EPA susține de mult timp că astfel de surse de poluare trebuie autorizate în baza Clean Air Act (Legea privind aerul curat).

O eventuală excepție pentru aceste echipamente „ar putea lăsa aceste motoare complet în afara oricăror standarde de emisii”, a transmis agenția într-o decizie finală din ianuarie.

Totuși, imaginile termice surprinse de Floodlight și analizate de mai mulți experți arată că peste o duzină de turbine neautorizate continuau să emită poluanți la aproape două săptămâni după decizia EPA.

„Este o încălcare a legii”, a declarat Bruce Buckheit, fost șef al departamentului de aplicare a legislației privind aerul din cadrul EPA, după ce a analizat imaginile și reglementările. „Trebuie să obții autorizație înainte”.

xAI, care solicită autorizații pentru încă zeci de turbine în Southaven, nu a răspuns solicitărilor repetate de comentarii. EPA, care sub administrația Trump a inițiat un număr record de scăzut de acțiuni de aplicare a legii, a refuzat să răspundă întrebărilor privind turbinele și a trimis solicitările către autoritățile locale.

Prima și singura audiere publică pe această temă este programată pentru 17 februarie, iar perioada de consultare publică este încă deschisă.

Administrația Trump a declarat AI drept prioritate strategică, însă pe măsură ce centrele de date se înmulțesc în SUA, autoritățile de reglementare întâmpină dificultăți în a ține pasul cu utilizarea tot mai frecventă a surselor de energie improvizate și cu impactul acestora asupra sănătății publice. Southaven este un exemplu relevant, unde autoritățile statale și cele federale au poziții divergente.

Turbinele de acolo alimentează Grok, chatbotul controversat al companiei, și emit poluanți nocivi asociați cu afecțiuni precum astmul, cancerul pulmonar și infarctul.

„Riscul de a locui lângă acest tip de centrală este bine documentat”, a declarat Shaolei Ren, profesor asociat la UC Riverside, specializat în impactul centrelor de date asupra sănătății. „Din perspectiva sănătății, știm că nu este bine”.

Locuitorii din Southaven reclamă de luni de zile zgomotul și poluarea generate de complexul de 114 acri, amplasat în mare parte ferit de ochii publicului și pe care xAI intenționează să îl extindă.

„Faptul că eliberează atât de multă poluare într-o zonă atât de populată, unde există cel puțin 10 școli pe o rază de două mile, este extrem de îngrijorător”, a declarat Shannon Samsa, rezidentă de mult timp în zonă. „Este îngrozitor că permitem așa ceva în comunitatea noastră”.

Extinderea xAI a început în primăvara anului 2024, în South Memphis, lângă cartiere istorice majoritar afro-americane, prin construirea Colossus 1, prezentat de companie drept cel mai mare supercomputer AI din lume.

Southern Environmental Law Center (SELC) a publicat în aprilie imagini termice care arătau că xAI opera peste 30 de turbine pe gaz fără autorizație în acel sit.

„Speram ca departamentul de sănătate să intervină”, a declarat Patrick Anderson, avocat senior la SELC. „Asta nu s-a întâmplat”.

Autoritățile din Tennessee au susținut la rândul lor că turbinele nu necesită permis, deși politica EPA indică contrariul. În iulie, pe fondul presiunii publice, comitatul a autorizat 15 turbine pentru Colossus 1.

La 15 ianuarie, EPA a reiterat politica sa conform căreia astfel de echipamente necesită autorizație. Între timp, xAI construise deja un al doilea centru de date, Colossus 2, iar pentru alimentarea acestuia a instalat 27 de turbine în Southaven, Mississippi, o suburbie a orașului Memphis cu niveluri peste medie de poluare a aerului.

„Când vorbim despre aceste turbine, gândiți-vă la un motor de avion”, a explicat Buckheit.

Imaginile analizate de experți arată că 15 turbine neautorizate erau în funcțiune la unitatea din Southaven, iar documentele publice indică faptul că cel puțin 18 dintre cele 27 au fost utilizate din noiembrie.

„Te-ai fi așteptat, după luni de zile, la cel puțin un ordin de suspendare emis de EPA”, a spus Buckheit. „Dar aparent asta nu s-a întâmplat”.

Un purtător de cuvânt al EPA a precizat că agenția nu aprobă operarea turbinelor și că autorizațiile sunt responsabilitatea autorităților statale sau locale.

Departamentul pentru Calitatea Mediului din Mississippi a transmis că, potrivit legislației statului, turbinele sunt considerate unități mobile și, temporar, sunt exceptate de la obligația de autorizare.

„Nimic din regula EPA din 15 ianuarie nu a modificat această determinare conform reglementărilor din Mississippi”, au transmis oficialii.

Între timp, locuitorii din zonă spun că viața lor a fost afectată. Krystal Polk, care suferă de astm, a declarat că a fost nevoită să-și părăsească locuința din motive de sănătate.

„Simt că xAI joacă după un set diferit de reguli”, a spus ea.

Pe fondul boomului AI, centrele de date din SUA se bazează tot mai mult pe combustibili fosili. Potrivit unui raport recent Cleanview, aproximativ 75% din energia utilizată provine din gaz natural, în timp ce proiectele de energie regenerabilă sunt programate abia pentru 2028 sau mai târziu.

În prezent, xAI solicită autorizarea pentru încă 41 de turbine în Southaven. Potrivit cererii depuse, instalația ar putea emite anual peste 6 milioane de tone de gaze cu efect de seră și peste 1.300 de tone de poluanți nocivi pentru sănătate, ceea ce ar transforma-o într-una dintre cele mai mari centrale pe combustibili fosili din stat.

„Ar fi devastator”, a spus Shannon Samsa. „Nicio comunitate cu mintea întreagă nu și-ar dori așa ceva în curtea din spate”.

Aceasta a contribuit la strângerea a peste 1.000 de semnături pentru o petiție care solicită autorităților din Mississippi închiderea instalației.

„Nu vreau ca ai mei copii să crească înconjurați de astfel de niveluri de poluare”, a spus ea. „Nu vreau să trăiască într-un loc unde sănătatea și bunăstarea lor sunt sacrificate pentru economie”.