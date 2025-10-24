Un şofer român de TIR a distrus un apeduct antic din Spania: A încălcat semnul de trecere interzisă și a forțat intrarea pe sub arcadă

Apeductul Arcos de El Cobre a fost construit în anul 1783. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Un şofer român a intrat cu tirul într-un apeduct din Spania, din secolul al XVIII-lea, după ce a încercat să treacă pe sub arcadele structurii, a relatat publicaţia EuropaSur. Accidentul a provocat pagube însemnate asupra monumentului istoric care se află în patrimoniul UNESCO.

Un bărbat din Galaţi a distrus joi o parte din Arcos de El Cobre, un apeduct care se află în oraşul spaniol Algeciras, situat în provincia Cádiz, Andaluzia. Conform sursei citate, inncidentul a avut loc în zorii dimineţii de ieri, în jurul orei 07:30, când camionul traversa zona, în apropierea unei zone industriale.

Imaginile cu arcadele istoricului apeduct distruse de şoferul român au devenit virale pe reţelele sociale. Primăria din orăşelul Algeciras va solicita despăgubiri pentru toate costurile legate de reconstrucţie, au mai scris jurnaliştii de la EuropaSur. Arcos de El Cobre a fost construit în anul 1783 şi este inclus în patrimoniul UNESCO.

Conform sursei citate, primarul oraşului Algeciras, José Ignacio Landaluce, a supravegheat desfășurarea lucrărilor de strângere a resturilor și de îndepărtare a camionului la volanul căruia se afla românul.

Începând cu ora 07:30, momentul producerii accidentului, trei echipaje ale Poliției Locale s-au deplasat la fața locului și au constatat că șoferul din Galaţi se afla în stare bună pentru a conduce și că vehiculul avea asigurarea valabilă.

La locul nefericitului incident au ajuns şi tehnicieni din cadrul direcțiilor municipale de Urbanism și Cultură, care au început să facă rapoartele necesare pentru a evalua și cuantifica pagubele produse, precum și pentru a stabili mecanismele de reabilitare a arcadei distruse, care a trecut printr-o situație similară în anii ’80.

Tirul a fost avariat în urma accidentului și va trebui îndepărtat cu ajutorul unui alt vehicul. Dărâmăturile rezultate în urma impactului au fost deja strânse, iar zona a fost închisă traficului rutier și pietonal din motive de siguranță.

Edilul José Ignacio Landaluce a confirmat că șoferul român a încercat să treacă cu camionul printre arcadele apeductului, "deși acest lucru este interzis, conform semnalizării rutiere, ceea ce reprezintă o adevărată iresponsabilitate și neglijență".

"Apeductul va fi restaurat cât mai curând posibil, iar această Primărie va solicita prin toate căile legale despăgubirile care se impun în urma acestui incident. Vom cere asumarea tuturor responsabilităților care decurg din aceste fapte", a declarat primarul oraşul spaniol Algeciras

Apeductul din El Cobre fac parte din infrastructura cunoscută sub numele de apeductul Algeciras, care a început să fie construit în secolul al XVIII-lea pentru a alimenta cu apă orașul, care era în curs de reconstrucție la acea vreme, după plecarea locuitorilor spanioli din Gibraltar. Construcţia istorică este înscrisă în Planul General Municipal de Urbanism cu gradul 2 de protecție.