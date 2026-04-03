Un elev din Norvegia a donat Ucrainei premiul câștigat la un concurs de matematică

1 minut de citit Publicat la 11:42 03 Apr 2026 Modificat la 12:03 03 Apr 2026

Skomantas Urbonas a donat tot premiul său Ucrainei / sursă foto: X

Skomantas Urbonas, câștigătorul concursului național de matematică din Norvegia, a donat Ucrainei premiul său în valoare 1.330 de euro. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, potrivit European Pravda.

Oficialii ministerului l-au felicitat pentru gest.

„Am auzit întotdeauna că răul poate învinge doar atunci când oamenii buni nu fac nimic. De aceea am simțit că această realizare ar avea o semnificație mai mare dacă ar putea contribui la victoria Ucrainei”.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și-a exprimat recunoștința față de toți cei care sprijină țara în această perioadă.

Ambasadorul Ucrainei în Norvegia, Oleksii Havrysh, i-a mulțumit și l-a felicitat la rândul său pentru gest.

Premiul, în valoare de 15.000 de coroane norvegiene (aproximativ 1.330 de euro), a fost donat integral pentru a sprijini forțele de apărare ale Ucrainei și sistemul de sănătate.

Nu este primul astfel de gest. În luna decembrie a anului trecut, un miliardar din Cehia a donat 4,1 milioane de euro pentru sprijinirea armamentului ucrainean, prin intermediul unei asociații de strângere de fonduri foarte cunoscute în țară.

Asociația „Dárek pro Putina” („Un cadou pentru Putin”) a anunțat ulterior că donatorul, care inițial a dorit să rămână anonim, și-a dezvăluit în cele din urmă identitatea.

Este vorba despre Ivo Lukačovič, un antreprenor ceh foarte cunoscut, considerat a 11-a cea mai bogată persoană din țară.