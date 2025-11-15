Un templu vechi de 1.500 de ani a fost distrus de un incendiu izbucnit în China. Din ce cauză s-au aprins flăcările

1 minut de citit Publicat la 19:35 15 Noi 2025 Modificat la 19:38 15 Noi 2025

Templul Yongqing, vechi de 1.500 de ani, a fost distrus de un incendiu violent. Sursa foto: captură video YouTube/Kanal13

Un templu vechi de 1.500 de ani, aflat în estul Chinei, a fost distrus de un incendiu puternic, izbucnit după ce un vizitator a folosit necorespunzător lumânări şi tămâie, au declarat surse din anchetă. Autoritățile au confirmat că nu au existat victime, iar pompierii au reuşit să ţină sub control flăcările, care puteau să se extindă la zonele împădurite din apropiere, transmit South China Morning Post şi CNN.

Templul Yongqing, situat în oraşul Zhangjiagang, provincia Jiangsu, a fost mistuit miercuri de un incendiu violent, după ce un vizitator a aprins lumânări şi tămâie la ultimul etaj. Flăcările au izbucnit miercuri, în jurul orei locale 11:24, în pavilionul Wenchang cu trei etaje, iar fumul gros a putut fi observat de la mulţi kilometri.

Incendiul devastator a fost filmat de mai mulţi martori, imaginile cu flăcările care se propagă de la ultimul etaj spre cele inferioare au devenit virale. Templul Yongqing a fost inclus pe lista monumentelor culturale protejate în 2007, au mai scris jurnaliştii de la South China Morning Post.



Pavilionul Wenchang a început să fie construit în ianuarie 2008 în zona pitorească Phoenix Mountain. După finalizarea sa în octombrie 2009, a fost plasat sub administrarea templului Yongqing din apropiere.

Templul Yongqing original a fost fondat în timpul domniei împăratului Wu din dinastia Liang (502-557). Acesta a cunoscut mai multe perioade de prosperitate și declin.

În 1993, a fost construit un nou templu în zona cu același nume, pentru a onora istoria celui original.

Toate clădirile din interiorul templului sunt construcții moderne, fără structuri antice rămase, iar pavilionul nu conține niciun fel de relicve culturale, a declarat echipa de investigație.





