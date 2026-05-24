Un tren a fost aruncat în aer de un terorist kamikaze în țara cu rol de mediator cheie între SUA și Iran. Sunt zeci de morți

Publicat la 11:08 24 Mai 2026 Modificat la 11:09 24 Mai 2026

Atentat sinucigaș asupra unui tren în Qutta, Pakistan. Au fost vizați membri ai forțelor de ordine. Foto: Profimedia Images

Cel puțin 29 de oameni au fost uciși și alți peste 100 au fost răniți, duminică, într-o explozie care a vizat un tren de navetiști în Quetta, în vestul Pakistanului, țară implicată în medierea conflictului dintre între SUA și Iran, relatează Agerpres, care citează agențiile internaționale de presă.

Trenul avea ca destinație o zonă rezidențială a membrilor forțelor militare, au informat surse ale poliției.

Investigațiile preliminare arată că atacul a fost comis de un atentator sinucigaș cu ajutorul unei mașini-capcană încărcată cu peste 70 kg de explozibili.

"În urma exploziei, 29 de pasageri au murit și 102 sunt răniți. Natura exploziei este în curs de clarificare", a declarat Hameed Ali Shah, oficial al poliției din Quetta.

Agenția Xinhua a scris că trenul de pasageri Jaffar Express, care transporta membri ai forțelor de ordine ce se îndreptau spre casă, plecase din Cantonamentul Quetta.

Deflagrația s-a produs în jurul orei locale 8:05 a.m.

Mai multe vagoane au deraiat, iar două au luat foc în urma exploziei, care a avariat și vehiculele din apropiere.

Printre morți și răniți s-au numărat femei și copii, au menționat sursele citate de Xinhua.

Cincizeci și șapte dintre răniți au fost transportați la un spital militar, iar 25 la Spitalul Civil din Quetta.