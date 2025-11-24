Un vulcan considerat stins a erupt pentru prima dată în 12.000 de ani. Cenușa a fost vizibilă din spațiu

Vulcanul Hayli Gubbi este situat în regiunea Rift. Captură video: Open Source Intel/Twitter

Un vulcan a erupt, duminică, în Etiopia, după aproape 12.000 de ani de inactivitate, potrivit programului mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution, informează AFP, preluată de Agerpres.

Vulcanul Hayli Gubbi este situat în regiunea Afarla, la circa 800 de kilometri nord-est de capitala Addis Abeba, în apropierea frontierei cu Eritrea.

Este situat în valea Rift, o zonă afectată de mari perturbări geologice întrucât este situată la intersecția a două plăci tectonice și de o intensă activitate vulcanică.

Ethiopia is reporting what scientists say is its first confirmed volcanic eruption in thousands of years after the Hayli Gubbi volcano in the remote Afar region burst to life. Researchers say this marks the volcano’s first recorded activity and likely its first eruption in many… pic.twitter.com/rzhMDttAfu — Open Source Intel (@Osint613) November 24, 2025

Programul mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution a afirmat că nu are cunoștință de o erupție vulcanică la Hayli Gubbi din Holocen, perioadă care a început în urmă cu circa 12.000 de ani și a durat până la sfârșitul ultimei glaciațiuni.

Potrivit centrului de observație a cenușii vulcanice din Toulouse (VAAC), Hayli Gubbi, cu o altitudine de 500 de metri, a intrat duminică în erupție, degajând coloane dense de fum care au ajuns până la o înălțime de 14 kilometri.

Fenomenul a durat mai multe ore și s-a încheiat duminică.

Norul de cenușă a survolat Yemen, Oman, India, precum și nordul Pakistanului, potrivit VAAC.

Potrivit unor imagini difuzate pe rețelele de socializar, o coloană groasă de fum alb s-a înălțat în urma erupției.

Autoritățile nu au comunicat niciun bilanț uman, dar vulcanul este situat într-o zonă izolată, slab populată.

Erupția vulcanului a fost vizibilă din spațiu

Datele din satelit au confirmat că un nor masiv de cenușă s-a ridica la aproximativ 10-15 km în atmosferă.

Simon Carn, vulcanolog și profesor la Universitatea Tehnologică din Michigan, a confirmat pe Bluesky că Hayli Gubbi „nu are nicio înregistrare a erupțiilor din Holocen”.

Un oficial local, Mohammed Seid, a declarat că nu au existat victime, dar erupția ar putea avea implicații economice pentru comunitatea locală de crescători de animale, potrivit The Guardian.

Seid a spus că nu există nicio înregistrare anterioară a unei erupții a vulcanului Hayli Gubbi și că se teme pentru mijloacele de trai ale locuitorilor.

„Deși până acum nu s-au pierdut vieți omenești și animale, multe sate au fost acoperite de cenușă și, prin urmare, animalele lor au puțin de mâncat”, a spus el. Vulcanul, care se ridică la aproximativ 500 de metri altitudine, se află în Valea Riftului, o zonă cu activitate geologică intensă unde se întâlnesc două plăci tectonice.

